Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu. Dursun Özbek "Başarılı bir takımın kompozisyonu kesinlikle bozmayı uygun bulmuyorum" dedi.

Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

"TAKIMI BOZMAYI UYGUN BULMUYORUM"

Basketbol takımının sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde sorulan sorulara yanıt veren Dursun Özbek "Geçen sene başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene özellikle bu dönemde Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene arkadaşlarla beraber, başarılı olan takımı muhafaza etmek ve eksik kalan yerlere takviye yapmak hedefini koyduk. Bu planlamayla transfer sezonuna girdik. Bunun en büyük göstergesi geçen sene başarılı olmuş bir takımın önemli oyuncularından bir tanesi Osimhen'di. Koyduğumuz hedefe göre biz önce Osimhen'in transferiyle sezona başladık. Bilahare Leroy Sane'yi de realize ettik. Planlamamız çerçevesinde diğer tespit ettiğimiz nokta transferlerin peşindeyiz. Hal böyleyken, başarılı bir takımın kompozisyonu kesinlikle bozmayı uygun bulmuyorum" dedi.

"BİR PLANLAMA, HEDEF KOYMUŞUZ!"

Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek "Galatasaray başkanı olarak. Bir planlama, bir hedef koymuşuz. Bu başarılı takımı muhafaza edeceğiz. Bu amaçtan vazgeçmek olmaz. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Ayrıca, demin de ifade ettiğim gibi takviyeler için çalışmalar devam ediyor. UEFA kriterlerinin uygunluğu da önemli. Transfer sezonları zorludur. Sadece sizin isteklerinize göre yapılmıyor. Biz büyük çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz Avrupa'da başarılı hedef geçirmek." ifadelerini kullandı.

Ederson olmazsa rota Tzolakis
Galatasaray'da orta saha operasyonu

