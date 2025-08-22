Dursun Özbek'ten Barış Alper Yılmaz açıklaması!

Barış Alper Yılmaz



"BİR PLANLAMA, HEDEF KOYMUŞUZ!"



Açıklamalarına devam eden Dursun Özbek "Galatasaray başkanı olarak. Bir planlama, bir hedef koymuşuz. Bu başarılı takımı muhafaza edeceğiz. Bu amaçtan vazgeçmek olmaz. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Ayrıca, demin de ifade ettiğim gibi takviyeler için çalışmalar devam ediyor. UEFA kriterlerinin uygunluğu da önemli. Transfer sezonları zorludur. Sadece sizin isteklerinize göre yapılmıyor. Biz büyük çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz Avrupa'da başarılı hedef geçirmek." ifadelerini kullandı.