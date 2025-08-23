PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye sürpriz kaleci önerisi!

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, kaleci takviyesi için yeni bir isimle gündeme geldi. Sarı-lacivertlilere, Brezilya’dan sürpriz bir öneri geldi.

Brezilya ekibi Botafogo'nun kalecisi John Victor, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak şu ana kadar sarı-lacivertliler tarafından oyuncu için resmi bir adım atılmadı. Yönetim, kaleci transferinde listedeki tüm alternatifleri değerlendirmeyi sürdürüyor.

John Victor (Google)John Victor (Google)

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

24 yaşındaki Brezilyalı eldiven, Botafogo ile 2028 yılına kadar sözleşme altında bulunuyor. John Victor'un güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

John Victor (Google)John Victor (Google)

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Botafogo formasıyla 17 maçta görev yapan John Victor, kalesinde toplam 11 gol gördü. Genç kaleci, Brezilya Ligi'nde gösterdiği istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'ye bir forvet daha! İşte Cimbom'u kıskandıracak yıldız

