Fenerbahçe'ye sürpriz kaleci önerisi!

Brezilya ekibi Botafogo'nun kalecisi John Victor, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak şu ana kadar sarı-lacivertliler tarafından oyuncu için resmi bir adım atılmadı. Yönetim, kaleci transferinde listedeki tüm alternatifleri değerlendirmeyi sürdürüyor.