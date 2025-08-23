Fenerbahçe'ye sürpriz kaleci önerisi!

Brezilya ekibi Botafogo'nun kalecisi John Victor, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak şu ana kadar sarı-lacivertliler tarafından oyuncu için resmi bir adım atılmadı. Yönetim, kaleci transferinde listedeki tüm alternatifleri değerlendirmeyi sürdürüyor.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
24 yaşındaki Brezilyalı eldiven, Botafogo ile 2028 yılına kadar sözleşme altında bulunuyor. John Victor'un güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Botafogo formasıyla 17 maçta görev yapan John Victor, kalesinde toplam 11 gol gördü. Genç kaleci, Brezilya Ligi'nde gösterdiği istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.