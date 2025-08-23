Fenerbahçe'ye bir forvet daha! İşte Cimbom'u kıskandıracak yıldız

Sarı-lacivertlilerin yeni hedefi, Serie A ekibi Milan'da forma giyen Meksikalı forvet Santiago Gimenez oldu. Yönetim, golcü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe 'nin gündemindeki Santiago Gimenez için Premier League kulüplerinin de devrede olduğu belirtildi.

Santiago Gimenez (AP)

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

24 yaşındaki Meksikalı golcünün Milan ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Gimenez'in güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro seviyesinde.