Fenerbahçe'ye bir forvet daha! İşte Cimbom'u kıskandıracak yıldız

Kadrosuna Jhon Duran, Archie Brown, Nelsson Semedo, Dorgeles Nene ve son olarak Edson Alvarez’i katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sırada bir yıldız forvet daha var.

Sarı-lacivertlilerin yeni hedefi, Serie A ekibi Milan'da forma giyen Meksikalı forvet Santiago Gimenez oldu. Yönetim, golcü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

PREMIER LEAGUE EKİPLERİ DE TAKİPTE

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin gündemindeki Santiago Gimenez için Premier League kulüplerinin de devrede olduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

24 yaşındaki Meksikalı golcünün Milan ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Gimenez'in güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro seviyesinde.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Feyenoord'dan Milan'a transfer olan Santiago Gimenez, iki takımda toplam 38 resmi maça çıktı. Genç forvet bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

