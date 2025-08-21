Victor Nelsson resmen Hellas Verona'da

Açıklamaya göre Verona, Galatasaray'a 650 bin euro kiralama bedeli ve 100 bin euro şarta bağlı bonus ödemesinde bulunacak. İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunu devreye sokması halinde Nelsson için 8 milyon euro bonservis bedelini sarı-kırmızılılara ödeyecek.