Victor Nelsson resmen Hellas Verona'da

Galatasaray, savunma oyuncusu Victor Nelsson’un transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Danimarkalı stoperin Serie A ekiplerinden Hellas Verona’ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Giriş Tarihi:
Victor Nelsson resmen Hellas Verona'da

Açıklamaya göre Verona, Galatasaray'a 650 bin euro kiralama bedeli ve 100 bin euro şarta bağlı bonus ödemesinde bulunacak. İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunu devreye sokması halinde Nelsson için 8 milyon euro bonservis bedelini sarı-kırmızılılara ödeyecek.

Victor Nelsson (Hellas Verona)Victor Nelsson (Hellas Verona)

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmada 650.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.

Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından Şirketimize 8.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir."

