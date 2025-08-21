PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Renato Sanches transferinde PSG ile görüşmelere başladı

Bonservisi PSG’de bulunan ve geçen sezonu Benfica’da tamamlayan Renato Sanches için Trabzonspor, Fransız kulüple kiralama görüşmelerine başladı. PSG’nin teklife sıcak baktığı öğrenilirken, Portekizli oyuncunun sakatlıkları ise bordo-mavililerin önemli gündem maddesi oldu.

Trabzonspor bonservisi PSG'de bulunan geçen sezonu Benfica'da tamamlayan Portekizli futbolcu Renato Sanches'i 1 yıllığına kiralamak için Fransız kulüp ile görüşmelere başladı. PSG'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye alırken, bu konuda en ciddi isteğin Trabzonspor olduğu bilgisine ulaşıldı. Bordo-Mavili ekibin teklifine sıcak bir yaklaşım gösteren Fransız kulüp oyuncu ile anlaşılması durumunda gerekli kolaylığı Trabzonspor'lu yetkililere sağlayacağı ifade edildi.

SAKATLIĞI SORU İŞARETİ
Merkez orta saha ve on numara pozisyonunda görev yapabilen 28 yaşındaki Renato Sanches'lin Bordo-Mavili ekibin kurmaylarına yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Bu gelişme sonrasında yıldız futbolcunun menajeri görüşmeler yapmak için İstanbul'a geldi. Trabzonspor'un Renato Sanches'in son dönemde yaşadığı sakatlıklardan dolayı endişeli olduğu ve Portekizli futbolcunun anlaşma sağlanması halinde çok kapsamlı kontrollerden geçirileceği belirlendi. Sanchez geçen sezon 4 farklı sakatlıktan dolayı 7 aya yakın süre sahalardan uzak kaldı.

