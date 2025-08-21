Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray'dan çılgın talep

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, 24 yaşındaki milli futbolcu için 30+5 milyon euro teklif sundu. Ancak Galatasaray, bu teklifi yeterli bulmadı ve Keçiörengücü'nün yüzde 20 payı da göz önünde bulundurularak 60 milyon euro talep etti.

Barış Alper Yılmaz (AA) REKOR SÖZLEŞME ÖNERİLDİ Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan'dan yalnızca yüksek bonservis değil, aynı zamanda astronomik bir maaş teklifi de geldi. NEOM SC, milli futbolcuya Galatasaray'da kazandığı ücretin yaklaşık 7 katı değerinde bir sözleşme önerdi. Buna rağmen Galatasaray yönetiminin, mevcut şartlarda bu teklifi reddetmeye yakın olduğu kaydedildi.