Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray'dan çılgın talep

Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz için Suudi Arabistan’dan dev bir transfer teklifi geldi. Sarı-kırmızılı yönetim ise kararlı tutumunu sürdürerek tarihe geçecek bonservis talebinde bulundu.

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, 24 yaşındaki milli futbolcu için 30+5 milyon euro teklif sundu. Ancak Galatasaray, bu teklifi yeterli bulmadı ve Keçiörengücü'nün yüzde 20 payı da göz önünde bulundurularak 60 milyon euro talep etti.

REKOR SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan'dan yalnızca yüksek bonservis değil, aynı zamanda astronomik bir maaş teklifi de geldi. NEOM SC, milli futbolcuya Galatasaray'da kazandığı ücretin yaklaşık 7 katı değerinde bir sözleşme önerdi. Buna rağmen Galatasaray yönetiminin, mevcut şartlarda bu teklifi reddetmeye yakın olduğu kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Transfer gündeminin merkezinde yer alan Barış Alper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Milli futbolcu, Instagram hikayesinde siyah ekran paylaşarak taraftarların ve spor kamuoyunun dikkatini çekti.

İDMANA ÇIKMADI

Öte yandan genç yıldız, Galatasaray'ın son antrenmanında yer almadı. Barış Alper'in yönetimle transfer konusunu görüşmek üzere özel bir toplantı yaptığı öğrenildi.

GÖZLER YÖNETİMİN KARARINDA

Avrupa ve Suudi Arabistan'dan birçok kulübün radarında olan Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetimin ise hem Şampiyonlar Ligi kadro planlaması hem de bonservis bedeli konusunda kesin tavır aldığı ifade ediliyor.

Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı

