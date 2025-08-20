Solskjaer'in kozu orta saha! Beşiktaş'ın 11'i netleşti

Rakipleriyle 1 kez eşitliği bozamayan siyah-beyazlılar, 4 maçta ise sahadan yenik ayrıldı.

İSVİÇRELİLERLE 7. RANDEVU

Siyah-beyazlı takım, İsviçre ekipleriyle 7. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Zürih ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul'da 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 2023-2024'te ise UEFA Konferans Ligi grup aşamasında bir diğer İsviçre temsilcisi Lugano'nun rakibi oldu. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, İsviçre'deki maçta ise 2-0 galip geldi.

Beşiktaş, geçen sezon bir kez daha Lugano ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelen ekiplerin mücadelesinde ilk maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi. İstanbul'daki rövanşta rakibini 5-1 yenen siyah-beyazlılar, gruplara adını yazdırmıştı.