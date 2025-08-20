PODCAST CANLI YAYIN

Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş'tan 4 yıldız transferi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek ve uzun süre sonra mutlu sona ulaşmak isteyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, sürpriz bir isim konusunda harekete geçti. İşte detaylar...

Kadrosuna David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve son olarak da Taylan Bulut'u katan Beşiktaş'ta transfer dört koldan devam ediyor. Kartal'da yeni hedefler için de yoğun uğraş veriliyor.

AMOKACHI'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yeni transfer Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktı. Leicester City'den kadroya katılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 70. dakikada oyundan alınmasına rağmen ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.

"BEŞİKTAŞ'IN YENİ GENERALİ OLABİLİR"

Karşılaşmayı Nijerya basınına değerlendiren Beşiktaş'ın eski yıldızı Daniel Amokachi, vatandaşı Ndidi için övgü dolu ifadeler kullandı. Siyah-beyazlı kulübün orta sahada Atiba Hutchinson sonrası lider oyuncu eksikliği yaşadığını hatırlatan Amokachi, "Ndidi tam bir savaşçı. Oyunu iyi okuyor, ikili mücadelelerde güçlü ve pas kalitesi yüksek. Beşiktaş'ın yeni generali olabilir" dedi.

"HER ZAMAN YÜZDE 120'SİNİ VERİR"

Amokachi, Ndidi'nin disiplinli yapısına ve mücadeleci karakterine dikkat çekti. Tecrübeli isim, "Ndidi sahada her zaman yüzde 120'sini verir. Onun kısa sürede takıma uyum sağlayacağına ve Beşiktaş'a büyük katkı yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca yıldız oyuncunun konsantrasyonunu yüksek tutması halinde siyah-beyazlılarda kesinlikle başarılı olacağını vurguladı.

AMIR HADZIAHMETOVIC'E TALİP VAR

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin hareketliliği devam ederken, bu kez ayrılık ihtimali gündeme geldi. Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki Bosna Hersekli ön liberosu Amir Hadziahmetovic için İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin devreye girdiği öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hull City, deneyimli orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak için Beşiktaş yönetimiyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

FORMA GİYMEDİ

Sezonun ilk maçlarında forma giyme şansı bulamayan Hadziahmetovic'in teknik ekibin planlarında geri planda kaldığı belirtildi. Oyuncunun da bu nedenle ayrılığa sıcak baktığı ve düzenli forma giyeceği bir takıma transfer olmak istediği ifade ediliyor.

JAKIROVIC FAKTÖRÜ

Hull City'nin Hadziahmetovic transferindeki en büyük avantajlarından biri ise takımın yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic. Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra İngiliz ekibinin başına geçen Bosna Hersekli çalıştırıcının, vatandaşı olan Hadziahmetovic'i kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Bu durumun transfer sürecinde belirleyici rol oynayabileceği kaydedildi.

SON SÖZ KARTAL'IN

Beşiktaş yönetiminin ise kiralama teklifine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Siyah-beyazlı kulübün orta saha rotasyonundaki planlaması doğrultusunda transfer görüşmelerinin şekilleneceği belirtiliyor. Hadziahmetovic'in ayrılması halinde Beşiktaş'ın bu bölgeye yeni bir takviye yapması da gündeme gelebilir.

LAUSANNE'YE EKSİKLE GİDİLDİ

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı FC Lausanne-Sport maçı kamp kadrosu açıklandı. Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıkları sebebi ile listede yer almazken Tayfur Bingöl, Alex Oxlade Chamberlain, Jean Onana ve Al Musrati'nin isimleri İsviçre kafilesine dahil edilmedi.

İŞTE O LİSTE

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tiknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Keny Arroyo, Joao Mario, Rafa Silva.

FORVETE TOURE TAKVİYESİ

Kanat transferi için girişimlerini sürdüren yönetim, Semih Kılıçsoy'un Cagliari'ye transferi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sakatlığı sonrası forvet hattında yalnızca Tammy Abraham'ın kalmasıyla bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor.

FEYENOORD DA DEVREDE

Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Atalanta forması giyen El Bilal Toure için resmi teklif yaptı. Serie A ekibinden ayrılmak isteyen 23 yaşındaki Malili golcü, Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Haberde Toure'nin ayrılık kararını netleştirmediği ancak Atalanta'nın oyuncunun takımdan ayrılmasına onay verdiği belirtildi. Hollanda temsilcisi Feyenoord'un da oyuncuya talip olduğu ifade edildi.

3 GOL ATTI

El Bilal Toure geçtiğimiz sezon Bundesliga ekibi Stuttgart'ta kiralık olarak forma giydi. Üç farklı kulvarda toplam 17 maça çıkan genç forvet, 3 gol atıp 1 asist yaparak 4 gole doğrudan katkı sundu. Mali Milli Takımı'nda ise 25 maçta 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.

KARARINI VERMESİ BEKLENİYOR

1.85 metre boyundaki Toure'nin Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen genç golcü için İtalyan ekibi, 2023 yaz transfer döneminde 30.2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Çift ayağını da etkili kullanabilen Toure'nin kariyerine hangi kulüpte devam edeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

17 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Beşiktaş, transfer çalışmalarında önceliğini kanat bölgesine verirken rotasını Serie A'ya çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, Sassuolo forması giyen Fransız oyuncu Armand Lauriente için hazırlıklarını hızlandırdı. Kara Kartal, 26 yaşındaki futbolcu için teklifini 17 milyon euroya yükseltti.

Sky Sport'un haberine göre Beşiktaş transferde ısrarcı olsa da Sassuolo cephesi 20 milyon euro talep ediyor. Bu nedenle İtalyan ekibinin Beşiktaş'ın son teklifini reddetmeye hazırlandığı aktarıldı. Taraflar arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

AYRILIĞA SICAK

Fransız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği bilinirken, Sassuolo yönetimi de bu isteğe onay verdi. Ancak kulübün, Napoli'nin Andrea Pinamonti için yaptığı girişimlerin ardından daha temkinli davrandığı kaydedildi. Bu durum transfer sürecinin seyrini etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İKİ SEZON DAHA KONTRATI VAR

26 yaşındaki Armand Lauriente'nin Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Kariyerinde hücum bölgesinde çok yönlülüğüyle dikkat çeken Fransız oyuncunun, Beşiktaş'ın transfer planlarında kilit bir isim haline geldiği belirtiliyor.

SAĞ BEKE VAZQUEZ

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunmanın sağ tarafını güçlendirmek için önemli bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Real Madrid'den ayrılan tecrübeli futbolcu Lucas Vazquez ile görüşmelere başladı. Yönetim, 34 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor.

SORUN SÜRE

Beşiktaş, Lucas Vazquez'in menajeriyle yaptığı görüşmelerde 1 yıllık sözleşme önerdi. Ancak İspanyol oyuncunun 2 yıllık kontrat talep ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı kurmayların deneyimli futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü, anlaşma sağlanamaması halinde ise listedeki diğer adaylara yöneleceği aktarıldı.

VAZQUEZ'İN KARİYERİ

10 yıl boyunca Real Madrid forması giyen Lucas Vazquez, geçtiğimiz sezonun sonunda kulüpten ayrıldı. Tecrübeli oyuncu son sezonunda 53 resmi karşılaşmada görev alırken, 2 gol atıp 8 asist yaptı. Hem sağ bekte hem de sağ kanatta forma giyebilen Vazquez'in kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonlukları bulunuyor.

HEDEF KISA SÜREDE İMZA

Beşiktaş yönetimi, Lucas Vazquez transferiyle savunma hattına tecrübe katmayı hedefliyor. Oyuncunun çok yönlülüğü sayesinde kadroda farklı bölgelerde alternatif yaratabileceği düşünülüyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması ve transferin kısa sürede netleşmesi bekleniyor.

AYRILACAKLAR ARASINDA

Premier Lig ekibi Chelsea, yaz transfer döneminin bitimine kısa süre kala kadrosunda büyük bir revizyon yapma kararı aldı. İngiliz basınında The Telegraph'ın geçtiği habere göre Londra temsilcisi, 8 futbolcu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimler arasında Raheem Sterling'in yanı sıra Jackson, Disasi, Chilwell, Veiga ve George da bulunuyor.

STERLING DE LİSTEDE

Kanat transferini bitirmek isteyen Beşiktaş, Chelsea'nin kadro planlamasında düşünmediği Raheem Sterling'i listesine aldı. Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki yıldızı yakından takip ettiği ve kiralık transfer ihtimalini araştırdığı öğrenildi. Chelsea'nin de oyuncunun kiralık ayrılığına sıcak baktığı belirtiliyor.

İSTEYENİ ÇOK

İngiliz futbolcunun Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak kulüp, maliyetleri düşürmek ve kadro yapılanmasını yenilemek için deneyimli kanat oyuncusunun ayrılığına onay verebilir. Beşiktaş'ın yanı sıra Premier Lig'den Fulham, West Ham United ve Crystal Palace'ın da Sterling için devrede olduğu ifade ediliyor.

KRİTİK GÜNLER

30 yaşındaki Raheem Sterling'in geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, tecrübeli kanat oyuncusunu kadroya katmak için girişimlerini hızlandırırken, transfer yarışının nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu.

