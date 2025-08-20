Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş'tan 4 yıldız transferi

"HER ZAMAN YÜZDE 120'SİNİ VERİR" Amokachi, Ndidi'nin disiplinli yapısına ve mücadeleci karakterine dikkat çekti. Tecrübeli isim, "Ndidi sahada her zaman yüzde 120'sini verir. Onun kısa sürede takıma uyum sağlayacağına ve Beşiktaş'a büyük katkı yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca yıldız oyuncunun konsantrasyonunu yüksek tutması halinde siyah-beyazlılarda kesinlikle başarılı olacağını vurguladı.

AMIR HADZIAHMETOVIC'E TALİP VAR Beşiktaş'ta yaz transfer döneminin hareketliliği devam ederken, bu kez ayrılık ihtimali gündeme geldi. Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki Bosna Hersekli ön liberosu Amir Hadziahmetovic için İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin devreye girdiği öğrenildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Hull City, deneyimli orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak için Beşiktaş yönetimiyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

FORMA GİYMEDİ Sezonun ilk maçlarında forma giyme şansı bulamayan Hadziahmetovic'in teknik ekibin planlarında geri planda kaldığı belirtildi. Oyuncunun da bu nedenle ayrılığa sıcak baktığı ve düzenli forma giyeceği bir takıma transfer olmak istediği ifade ediliyor.

JAKIROVIC FAKTÖRÜ Hull City'nin Hadziahmetovic transferindeki en büyük avantajlarından biri ise takımın yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic. Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra İngiliz ekibinin başına geçen Bosna Hersekli çalıştırıcının, vatandaşı olan Hadziahmetovic'i kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Bu durumun transfer sürecinde belirleyici rol oynayabileceği kaydedildi.