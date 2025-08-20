Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş'tan 4 yıldız transferi

LAUSANNE'YE EKSİKLE GİDİLDİ
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı FC Lausanne-Sport maçı kamp kadrosu açıklandı. Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu sakatlıkları sebebi ile listede yer almazken Tayfur Bingöl, Alex Oxlade Chamberlain, Jean Onana ve Al Musrati'nin isimleri İsviçre kafilesine dahil edilmedi.
İŞTE O LİSTE
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tiknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Keny Arroyo, Joao Mario, Rafa Silva.
FORVETE TOURE TAKVİYESİ
Kanat transferi için girişimlerini sürdüren yönetim, Semih Kılıçsoy'un Cagliari'ye transferi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sakatlığı sonrası forvet hattında yalnızca Tammy Abraham'ın kalmasıyla bu bölgeye takviye yapmayı planlıyor.
FEYENOORD DA DEVREDE
Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre siyah-beyazlılar, Atalanta forması giyen El Bilal Toure için resmi teklif yaptı. Serie A ekibinden ayrılmak isteyen 23 yaşındaki Malili golcü, Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor. Haberde Toure'nin ayrılık kararını netleştirmediği ancak Atalanta'nın oyuncunun takımdan ayrılmasına onay verdiği belirtildi. Hollanda temsilcisi Feyenoord'un da oyuncuya talip olduğu ifade edildi.
3 GOL ATTI
El Bilal Toure geçtiğimiz sezon Bundesliga ekibi Stuttgart'ta kiralık olarak forma giydi. Üç farklı kulvarda toplam 17 maça çıkan genç forvet, 3 gol atıp 1 asist yaparak 4 gole doğrudan katkı sundu. Mali Milli Takımı'nda ise 25 maçta 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.
KARARINI VERMESİ BEKLENİYOR
1.85 metre boyundaki Toure'nin Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen genç golcü için İtalyan ekibi, 2023 yaz transfer döneminde 30.2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Çift ayağını da etkili kullanabilen Toure'nin kariyerine hangi kulüpte devam edeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.