Rafa Silva yıldızlaştı!

Beşiktaş'ta Rafa Silva, istatiksel olarak son 10 yılda Beşiktaş'ın en golcü 10 numarası oldu. 32 yaşındaki yıldız, rakip kaleye 19 gol yolladı ve 87 dakikada bir ağları sarstı.

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, sezona formda başladı.

Geçtiğimiz dönem siyah-beyazlıların hücumdaki en önemli ismi olan Portekizli futbolcu, Eyüpspor'u son nefeste yıktığı golle takımının lige galibiyetle başlamasını sağladı.

SON 10 YILIN LİDERİ

Rafa Silva, son 10 yılda on numara bölgesine transfer edilen isimlerle kıyaslandığında performansıyla en önde.

Beşiktaş, bu 10 yıllık süreçte 8 futbolcuya 12 milyon Euro bonservis ve kiralama ücreti ödedi. Ancak bedelsiz kadroya katılan Portekizli, 10 numara pozisyonundaki oyuncuların hepsini geçti.

32 yaşındaki yıldız, rakip kaleye 19 gol yolladı ve 87 dakikada bir ağları sarstı.

TALISCA VE LJAJIC'İ ŞİMDİDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ta 2016-17'de kiralık oynayan ve şu anda Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, ilk sezonu (17) ve ikinci döneminin başında (1) fileleri 18 kez buldu.

3 sezon görev yapan Adem Ljajic de aynı gol sayısında kaldı. Shinji Kagawa ise 4 gol atabildi. Kiralık gelen Kevin-Prince Boateng (3) ile geleceğe yönelik yatırım olan Ajdin Hasic (2), toplamda fileleri 5 defa sarstı.

2020-21'de kiralık oynayan Bernard Mensah 4 gol bulabildi. Dele Alli rakibi 3 kez üzerken Alexandru Maxim ise sıfır çekti.

Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı

