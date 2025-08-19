Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta? FB - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, güçlü rakibi Benfica ile dev bir mücadeleye çıkıyor. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ilk karşılaşma öncesi futbolseverlerin gözü Jose Mourinho'nun sahaya süreceği 11'de.
Fenerbahçe – Benfica Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Dev eşleşmenin ilk ayağı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, Kadıköy'de futbol şölenine dönüşecek.
Maç Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
Fenerbahçe – Benfica mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler, Şampiyonlar Ligi bileti için kritik öneme sahip karşılaşmayı ücretsiz izleme şansı bulacak.