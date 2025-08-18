Trabzonspor'un yeni transferi Christ Inao Oulaï Trabzon'a geliyor

Sabah Spor'un haberine gçre Trabzonspor 'un, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için Bastia'ya 5 milyon euro ödeyeceği ifade edildi. Kulüp, genç yıldız adayını uzun vadeli bir proje kapsamında kadroya katarken, transferin bordo-mavili takımın gelecek planlamasında önemli bir rol oynayacak.

Christ Inao Oulai (Google)

OULAI'NİN PERFORMANSI

Fildişi Sahilli futbolcu, geçtiğimiz sezon Bastia formasıyla 24 resmi maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı. Genç yaşına rağmen fizik gücü ve oyun görüşüyle dikkat çeken Oulai, Trabzonspor orta sahasına dinamizm ve alternatif kazandıracak isimlerden biri olarak gösteriliyor.