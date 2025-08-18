PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un yeni transferi Christ Inao Oulaï Trabzon'a geliyor

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, orta sahaya genç ve gelecek vadeden bir oyuncu kazandırıyor. Bordo-mavili ekip, Fransa Ligue 2 takımlarından Bastia’da forma giyen Christ Inao Oulai ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız kulübüyle tüm şartlarda mutabakata varan Trabzonspor, oyuncuyu sağlık kontrolleri ve resmi imza için Trabzon’a davet etti. Oulai’nin pazartesiyi salıya bağlayan gece 03.30’da şehirde olacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor'un yeni transferi Christ Inao Oulaï Trabzon'a geliyor

Sabah Spor'un haberine gçre Trabzonspor'un, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için Bastia'ya 5 milyon euro ödeyeceği ifade edildi. Kulüp, genç yıldız adayını uzun vadeli bir proje kapsamında kadroya katarken, transferin bordo-mavili takımın gelecek planlamasında önemli bir rol oynayacak.

Christ Inao Oulai (Google)Christ Inao Oulai (Google)

OULAI'NİN PERFORMANSI

Fildişi Sahilli futbolcu, geçtiğimiz sezon Bastia formasıyla 24 resmi maça çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı. Genç yaşına rağmen fizik gücü ve oyun görüşüyle dikkat çeken Oulai, Trabzonspor orta sahasına dinamizm ve alternatif kazandıracak isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Trump Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir araya geldi: "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak"
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu
Türk Telekom
Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI
Özlem Çerçioğlu'nun yokluğunda CHP'den Aydın'a taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviye
CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonu! Tutuklama talep edilen İnan Güney'in ifadesi ortaya çıktı
Avustralya'dan Google'a 36 milyon dolarlık rekabet cezası!
Bakan Tunç'tan "Hakan Çakır" ve "Ahmet Minguzzi" açıklaması: Bir daha yaşanmaması için adımlarımızı kararlılıkla atacağız
Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
CHP'lilerin Samsun'daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
YPG'yi 'harekat' paniği sardı! Aylardır "özerklik" isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: "Biz PKK'lı değiliz"
Başkan Erdoğan NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı: "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı"
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası'ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR'lular...
Suriye'de YPG/SDG'ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP'li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... "Oyun oynamışımdır ama bu kez değil"
Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a! Transfere onay çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kazası: 4 ölü, 26 yaralı | Şoför gözaltında | Kaza anı kamerada | Cenazeler adli tıp'a getirildi
Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman'a Fatih Keleş'in talimatını getiren avukat kim?
İstanbul’da soygun var! İBB soruşturmasında ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu Kültür A.Ş. çalışanına milyonlar akıttı