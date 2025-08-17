PODCAST CANLI YAYIN

İngiltere Premier Lig’in açılış haftasında Manchester United ile Arsenal, Old Trafford’da kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada gülen taraf konuk ekip Arsenal oldu. Londra temsilcisi, mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılarak sezona üç puanla başladı.

Arsenal'e galibiyeti getiren gol 13. dakikada geldi. Kullanılan köşe vuruşunda Manchester United'ın milli kalecisi Altay Bayındır'ın müdahalesi yetersiz kaldı. Arka direkte doğru zamanda yükselen Riccardo Calafiori, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Bu gol, aynı zamanda mücadelenin skorunu da belirledi.

ALTAY BAYINDIR İLK 11'DE

Manchester United'ın milli file bekçisi Altay Bayındır, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Bayındır, zaman zaman kritik kurtarışlara imza atsa da Calafiori'nin golüne engel olamadı.

ARSENAL'İN DURAN TOP ÜSTÜNLÜĞÜ

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, duran toplarda etkili oyununu bir kez daha ortaya koydu. Kırmızı-beyazlı ekip, 2023-24 sezonundan bu yana Premier Lig'de köşe vuruşlarından tam 31 gol kaydetti. Bu alanda en yakın rakibi Liverpool'un 11 gol önünde yer alan Arsenal, istatistiğini Manchester United karşısında da sürdürmüş oldu.

TRİBÜNDE JASIKEVICIUS SÜRPRİZİ

Old Trafford'daki mücadeleyi Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius da tribünden takip etti. Litvanyalı çalıştırıcı, İngiltere'de oynanan dev maçı ilgiyle izledi.

HAFTANIN PROGRAMI

Bu sonuçla Arsenal, Premier Lig'e iyi bir başlangıç yaparak hanesine 3 puan yazdırdı. Manchester United ise sezona puansız giriş yaptı. İkinci haftada Arsenal, Emirates Stadı'nda Leeds United'ı ağırlayacak. Manchester United ise deplasmanda Fulham ile karşı karşıya gelecek.

