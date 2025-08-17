PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor’u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadelede iki takım da üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Başakşehir, 41. dakikada Ivan Brnic'in golüyle öne geçti. Shomurodov'un hazırladığı atakta Onur Ergün'ün ortasında topu kafayla ağlara gönderen Hırvat oyuncu, takımını soyunma odasına 1-0 önde taşıdı. İkinci yarıda Kayserispor oyuna ağırlığını koyarken 68. dakikada Miguel Cardoso sahneye çıktı. Aaron Opoku'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun şutu savunmaya çarpıp ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

VAR'DAN İPTAL EDİLEN GOL

Karşılaşmada Başakşehir'in 61. dakikada bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. Deniz Türüç'ün ortasında Jerome Opoku'nun kafa vuruşuyla ağlara giden top, oyuncunun eline çarptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

İLK HAFTADAN BİRER PUAN

Sezonun ilk maçına çıkan iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Başakşehir'in 3. haftada oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması, Konferans Ligi play-off maçı nedeniyle ertelendi. Kayserispor ise ligin üçüncü haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

