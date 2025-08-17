PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Cenk Tosun 2 hafta yok

Fenerbahçe’nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, takımının 0-0 berabere kaldığı Göztepe maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Cenk Tosun 2 hafta yok

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcunun sağ kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği duyuruldu. Karşılaşmada penaltı pozisyonunda yerde kalan Tosun'un MR görüntülemesi Medicana Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Kulübün resmi bilgilendirmesinde, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Deneyimli forvetin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçede transfer haftası başlıyor! 4 imza birdenFenerbahçede transfer haftası başlıyor! 4 imza birden
Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çanakkale'de zamanla yarış! Gelibolu'daki yangın Eceabat'a sıçradı! 57. Alay'a girişler yasak | 7 köy tahliye edildi
Alaska Zirvesi'nde ne konuşuldu? ABD'den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara'dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Yeni nesil hatırlamaz, arşiv unutmaz! 17 Ağustos'ta enkaz altında kalan devletten 6 Şubat sonrası asrın ihya ve inşasına: Rakamlarla hakikat
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekliye çift maaş, Bağkur'a 7.200 prim indirimi, esnek mesai... Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler
Ankara'da 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakır'ın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!
Trabzonspor'da hedef 2'de 2! Fatih Tekke 11'ini netleştirdi
Özlem Çerçioğlu CHP'deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel'i belgelerle patlattı: Kuşadası'nda 6 milyarlık rant kavgası
Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni'nin oyuncusu İbrahim Yıldız komada! Üzerine ağaç devrildi yaşam mücadelesi veriyor
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyanda
5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: "İşletmecilerimizin kullanımına açılacak"
Vergi işlemlerine yapay zeka dönemi! Bürokratik süreç azaldı tasarruf geldi
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinde kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler
MGM'den yeni rapor: Kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak etkili olacak! Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarı verildi | 5 günlük hava durumu
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Karayollarında hız sınırı yeniden belirlenecek! Resmi Gazete’de yayımlandı! Radar cezalarında değişiklik
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Firari Emrah Bağdatlı ve Ekrem İmamoğlu arasında 360 milyon TL’lik şüpheli işlem!
Emekli olamayanlara prim iadesi imkanı: Kimler nasıl başvurabilir?
Fenerbahçe'de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden
Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası şok sözler! "Hakem kıyağıyla da olmuyor"
Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var