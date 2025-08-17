Fenerbahçe'de Cenk Tosun 2 hafta yok

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcunun sağ kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği duyuruldu. Karşılaşmada penaltı pozisyonunda yerde kalan Tosun'un MR görüntülemesi Medicana Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi.
Kulübün resmi bilgilendirmesinde, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Deneyimli forvetin 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.