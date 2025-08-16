PODCAST CANLI YAYIN

Jose Mourinho'dan itiraf! "Adil bir sonuç oldu"

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçından puan kaybıyla ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'dan itiraf! "Adil bir sonuç oldu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının 0-0 berabere kaldığı Göztepe maçının ardından konuşarak öz eleştiride bulunup sonucun normal olduğunu söyledi.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

"OYUN KURMAKTA ZORLANMADIK"

Mücadelenin ardından konuşan Portekizli teknik adam, "Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Oyun kurmakta zorlanmadık." dedi.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

"ADİL BİR SONUÇ OLDU"

Son olarak deneyimli teknik adam, "Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı. Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. 11'e 11 olmadığında önde baskıda zorlanırsınız ama savunmada zorlanmazsanız. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar. İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu." sözlerini sarf etti.

Kanaryaya sarı kırmızı duvar! Göztepe - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
Kanarya'ya sarı kırmızı duvar! Göztepe - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU

