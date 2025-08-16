PODCAST CANLI YAYIN

Eberechi Eze'den Tottenham kararı

Crystal Palace'ın yıldızı Eberechi Eze, Tottenham'a transfer olma isteğini kulübüne bildirdi. İngiliz oyuncu, Spurs projesine "evet" dedi ve bu ay içinde imza atmaya hazır.

Premier Lig'de transfer gündemi hareketlenirken, Tottenham gözünü Crystal Palace'ın yıldızına çevirdi.

Crystal Palace'ın önemli isimlerinden Eberechi Eze, Tottenham'a transfer olmak istediğini kulübüne iletti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz futbolcu bu hafta içinde Palace yönetimine Tottenham projesine "evet" dediğini aktardı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Eze'nin bu ay içerisinde Spurs'e katılmaya hazır olduğu ifade edildi.

HENÜZ RESMİ BİR ANLAŞMA YOK

Henüz resmi bir anlaşma sağlanmadığı, ancak 26 yaşındaki oyuncunun transferin bir an önce gerçekleşmesini istediği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Lorenzo Pellegrini sesleri

