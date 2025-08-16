Beşiktaş'ta Lorenzo Pellegrini sesleri

Transfer sezonunun hızlı ismi Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor.



Kadrosunu Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfried Ndidi gibi önemli oyuncularla kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, orta saha rotasyonunu geliştirmek adına gözünü İtalya'ya çevirdi.