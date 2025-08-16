PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Lorenzo Pellegrini sesleri

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ısrarla istediği Lorenzo Pellegrini'yi listesine ekledi.

Giriş Tarihi:
Transfer sezonunun hızlı ismi Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Kadrosunu Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfried Ndidi gibi önemli oyuncularla kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, orta saha rotasyonunu geliştirmek adına gözünü İtalya'ya çevirdi.

Lorenzo PellegriniLorenzo Pellegrini

GÜNDEM PELLEGRINI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş, 9 sezondur Roma forması giyen İtalyan oyuncu Lorenzo Pellegrini'yi transfer listesine ekledi.

SOLSKJAER ÇOK BEĞENDİ

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'. Lorenzo Pellegrini'nin transferini çok istiyor. Norveçli çalıştırıcının raporu doğrultusunda, Serdal Adalı yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

