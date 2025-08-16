Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI nereden izlenir? Beşiktaş - Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Taraftarlar, " Beşiktaş - Eyüpspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Süper Lig 'in 2. haftasında Beşiktaş ve Eyüpspor, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki Beşiktaş - Eyüpspor maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi…

17 Ağustos 2025'te Beşiktaş ile Eyüpspor , Süper Lig 'in 2. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve futbolseverler maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak takip edebilecek.

(Kaynak: AA)

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA

BeIN Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu ile internet platformlarından şifreli şekilde yayınlanacak. Karşılaşma, Pazar günü saat 21:30'da başlayacak ve her iki ekip için de sezonun ikinci haftasında önemli bir sınav niteliği taşıyor.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ