PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI nereden izlenir? Beşiktaş - Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında Eyüpspor’u ağırlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki St. Patrick's maçı nedeniyle ertelenen lig başlangıcının ardından sahaya bu sezonun ilk Süper Lig karşılaşmasında çıkacak. Yeni sezonun ilk maçında taraftarını heyecanlandırmayı hedefleyen Beşiktaş, Eyüpspor karşısında üç puan arayacak. Peki Beşiktaş - Eyüpspor maçı nereden izlenir? İşte maç saati!

Giriş Tarihi:
Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI nereden izlenir? Beşiktaş - Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Taraftarlar, "Beşiktaş - Eyüpspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ve Eyüpspor, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki Beşiktaş - Eyüpspor maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN

17 Ağustos 2025'te Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve futbolseverler maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak takip edebilecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA

BeIN Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu ile internet platformlarından şifreli şekilde yayınlanacak. Karşılaşma, Pazar günü saat 21:30'da başlayacak ve her iki ekip için de sezonun ikinci haftasında önemli bir sınav niteliği taşıyor.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Alaska'daki zirveye ilişkin açıklama! "Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır"
Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var
Kanarya'ya sarı kırmızı duvar! Göztepe - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
6-10 km arası yıllık 27 bin 720 TL! Ankara'da servis ücretlerine yüzde 30 zam | İşte km bazlı aylık ve yıllık fiyat tablosu
Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass'ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti
MHP'den İstanbul'da "Terörsüz Türkiye" buluşması | Anayasanın 6 maddesi kırmızı çizgimizdir
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Karamürsel'de tam kontrol | Gelibolu için mücadele başladı
Alaska'da neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump'tan Avrupa'ya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saray'dan olay paylaşım
Yine Bifet yine domuz eti! Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Tepki yağıyor: Kamu suçu
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlığı... Ekrem İmamoğlu'nun trollerine karşı harekete geçti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş'a! İki bomba birden
Alaska'daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin'den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
CHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdı
Galatasaray'dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
İzmir'de ulaşıma zam! İşte yeni tarife | İZBAN kararı
Rezan Epözdemir ve Cengiz Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?