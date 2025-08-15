PODCAST CANLI YAYIN

Tam 7 eksik! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı lacivertlilerin kafilesinde 7 futbolcu yer almadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon ilk kez ligde oynayacak olan sarı lacivertli ekibin İzmir kafilesi duyuruldu.

Listede 7 eksik bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu (Fenerbahçe X Hesabı)Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu (Fenerbahçe X Hesabı)

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler var;

İrfan Can Eğribayat
Dominik Livakovic
Tarık Çetin
Milan Skriniar
Nelson Semedo
Çağlar Söyüncü
Alexander Djiku
Yusuf Akçiçek
Yiğit Efe Demir
Jayden Oosterwolde
Archie Brown
Levent Mercan
İsmail Yüksek
Sofyan Amrabat
Bartuş Elmaz
İrfan Can Kahveci
Fred Rodrigues
Sebastian Szymanski
Oğuz Aydın
Anderson Talisca
Youssef En-Nesyri
Jhon Duran
Cenk Tosun

