PODCAST CANLI YAYIN

Arda Turan'dan kırmızı kart açıklaması!

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Panathinaikos karşısında gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi:
Arda Turan'dan kırmızı kart açıklaması!
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk, penaltı atışları sonucunda Panathinaikos'a 4-3 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'nden elendi.

Karşılaşmada Arda Turan'ın kırmızı kart görmesi gündem oldu.

Arda TuranArda Turan

Gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Türk teknik direktör, "Gördüğüm kırmızı kart için üzgünüm ve özür dilerim. Ama altını kalın çizgilerle çizmek istediğim bir şey var: Eğer oyuncularımdan biri haksız bir kart görüp bu seviyedeki bir maçta oyundan atılırsa, onun hakkını savunmak zorundayım. Ve bunu yapacağım."

Arda Turan, geleceğe umutla bakacaklarını belirterek, "Bu takımı çok seviyorum. Shakhtar'ın bir parçası olmayı çok seviyorum. Gittiğimiz her yerde bizi sevgiyle karşılayan Ukraynalı taraftarlarımızı çok seviyorum. Bazen yolun başlangıcı acı verici olabilir ama geleceğe umutla bakmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Konferans Ligi'ndeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi: Tek takım, tek aile." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş St. Patricksi zorlu maçta 3-2 yenerek play-off turuna yükseldiBeşiktaş St. Patricksi zorlu maçta 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi
Beşiktaş St. Patrick's'i zorlu maçta 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişiyor!
Takas İstanbul
Yine Bifet yine domuz eti! Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
Türk Telekom
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Lavrov'dan "SSCB" kazaklı mesaj | Putin'den açıklama
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
13 kent alarm listesinde! Meteoroloji uyardı: Rüzgar şiddetini o saatlerde artıracak
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! 2 ilde orman yangını | Havadan ve karadan müdahale
İmamoğlu'nun para kasalarının yolsuzluk çarkını BDDK belgeledi! Rapordaki detaylar dikkat çekti | En fazla kara para kimin hesabında?
Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma kararının perde arkası! Rant baskısı istifayı mı getirdi?
Emekliye yeni zam memura fark! Merkez açıkladı TAKVİM hesapladı: Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna 2026 maaşları
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Önce korku filmi sonra play-off! Beşiktaş - St. Patrick's: 3-2 | MAÇ SONUCU
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!