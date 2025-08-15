PODCAST CANLI YAYIN

12 Dev Adam mağlup! Almanya - Türkiye: 73-71 | MAÇ SONUCU

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa mücadelesinde Almanya’ya 73-71 mağlup oldu. Milliler, Çekya-Sırbistan maçının galibiyle üçüncülük için kozlarını paylaşacak.

Münih'teki SAP Garden'da oynanan karşılaşmaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başlayan ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 35-28 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğü koruyamayan milliler, son hücumda yediği basketle parkeden 73-71 mağlup ayrıldı. Türkiye'de Alperen Şengün 25, Cedi Osman 15 sayı kaydederken, Almanya'da Dennis Schröder 22 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 19.00'da Çekya-Sırbistan maçının kaybedeniyle üçüncülük mücadelesine çıkacak.

