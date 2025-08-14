PODCAST CANLI YAYIN

TFF resmen açıkladı: Süper Lig'de 3 maç daha ertelendi! 3 ve 4. haftanın programları belli oldu

TFF’nin açıklamasına göre, erteleme talebinde bulunan Samsunspor, Başakşehir ve Beşiktaş’ın Süper Lig'deki 3. hafta müsabakaları ileri bir tarihe alındı. Ayrca 3 ve 4. haftanın maç programı açıklandı.

Aynı hafta Avrupa kupası maçına çıkacak olan Fenerbahçe ise erteleme talebinde bulunmadı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşması programda belirtilen tarihte oynanacak.

Ertelenen maçların yeni tarihleri, TFF tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

Trabzonspor sezonu Kocaelispor galibiyetiyle açtı (DHA)Trabzonspor sezonu Kocaelispor galibiyetiyle açtı (DHA)

3. HAFTA PROGRAMI

22 AĞUSTOS 2025 CUMA

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE

23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR

24 AĞUSTOS 2025 PAZAR

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR

KAYSERİSPOR - GALATASARAY

25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ

EYÜPSPOR - ALANYASPOR

Galatasaray ilk hafta Gaziantep FK'yı 3-0 yendi (AA)Galatasaray ilk hafta Gaziantep FK'yı 3-0 yendi (AA)

4. HAFTA PROGRAMI

29 AĞUSTOS CUMA

GÖZTEPE - KONYASPOR

30 AĞUSTOS PAZAR CUMARTESİ

KOCAELİSPOR - KAYSERİSPOR

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK

ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK

GALATASARAY - RİZESPOR

31 AĞUSTOS 2025 PAZAR

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

BAŞAKŞEHİR - EYÜPSPOR

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda

