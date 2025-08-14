TFF resmen açıkladı: Süper Lig'de 3 maç daha ertelendi! 3 ve 4. haftanın programları belli oldu

Aynı hafta Avrupa kupası maçına çıkacak olan Fenerbahçe ise erteleme talebinde bulunmadı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşması programda belirtilen tarihte oynanacak.
Ertelenen maçların yeni tarihleri, TFF tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.
3. HAFTA PROGRAMI
22 AĞUSTOS 2025 CUMA
FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE
23 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ
GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ
FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR
KAYSERİSPOR - GALATASARAY
25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ
EYÜPSPOR - ALANYASPOR
4. HAFTA PROGRAMI
29 AĞUSTOS CUMA
GÖZTEPE - KONYASPOR
30 AĞUSTOS PAZAR CUMARTESİ
KOCAELİSPOR - KAYSERİSPOR
KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK
ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK
GALATASARAY - RİZESPOR
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE
BAŞAKŞEHİR - EYÜPSPOR
TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ