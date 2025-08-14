Napoli'den Eljif Elmas hamlesi!

Leipzig forması giyen Eljif Elmas, eski takımı Napoli'ye geri dönebilir.



NAPOLI'DEN SOMUT ADIM



Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Napoli, Makedon futbolcu ile ilgileniyor ve bu transfer için somut adımlar attı.



Leipzig, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferine sıcak bakmıyor ancak Napoli, Eljif Elmas için girişimlerine devam ediyor.