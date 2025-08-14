PODCAST CANLI YAYIN

Napoli'den Eljif Elmas hamlesi!

Napoli, Leipzig forması giyen eski futbolcusu Eljif Elmas'ı transfer etmek istiyor. İtalyan ekibi, Makedon futbolcunun transferi için somut adımlar attı.

Napoli'den Eljif Elmas hamlesi!

Leipzig forması giyen Eljif Elmas, eski takımı Napoli'ye geri dönebilir.

NAPOLI'DEN SOMUT ADIM

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Napoli, Makedon futbolcu ile ilgileniyor ve bu transfer için somut adımlar attı.

Leipzig, 25 yaşındaki futbolcunun kiralık transferine sıcak bakmıyor ancak Napoli, Eljif Elmas için girişimlerine devam ediyor.

ÖNCELİĞİ ESKİ TAKIMI

Napoli'ye geri dönmek isteyen Eljif Elmas, Torino'nun da ilgisine rağmen önceliği Antonio Conte'nin ekibine verdi.

TORINO'DA FORMA GİYDİ

Leipzig'in kadro yapılanmasında yer almayan Makedon futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını da Torino'da kiralık olarak geçirmişti. Torino'da 13 maçta süre bulan Eljif Elmas, 4 kez ağları havalandırdı.

