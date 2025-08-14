PODCAST CANLI YAYIN

Mustafa Eskihellaç'tan iddialı sözler! "Trabzonspor dünyanın en güzel kulübü"

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mustafa Eskihellaç, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Milli futbolcu, "Her maçı kazanmak bizim hedefimiz. Kasımpaşa maçı da öyle. Sonra kendi sahamızda oynayacağız. Amacımız galibiyetlerle devam etmek" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mustafa Eskihellaç'tan iddialı sözler! "Trabzonspor dünyanın en güzel kulübü"

Trabzonspor'a uzanan kariyerinden ve genç futbolculara tavsiyeleri ile sözlerine başlayan deneyimli sol bek, "Emek veriyoruz ve insan tabii ki karşılığını almak ister. Buralara kadar gelmem bir başarı öyküsü müdür? Bence olabilir. 3. Lig'de oynarken belki ben de çok ihtimal vermiyordum, düşünmüyordum, hayalini bile kuramıyordum. Klasik olacak ama genç kardeşlerimize samimice çalışmayı bir de kalplerini temiz tutmalarını tavsiye ediyorum. Kalpleri iyi olunca yolları da doğru olur Allah'ın izniyle. Zaten hepsi aslan gibiler, bizim kardeşlerimiz de öyle. İnşallah onlar da gönüllerindekini yakalarlar. İstedikleri, arzuladıkları ve emek verdikleri şeyleri elde ederler. Altyapıdan çıkan bir oyuncunun tecrübe eksikliği, bir de bizim memleketimiz zor bunu kabul edelim. O genç yaşta bu baskıyı, bu stresi yönetebilmek ve bu baskıyı kırabilmek kolay değil. Dışarılara gidince, biraz tecrübe kazanarak buraya geldiğimiz zaman işimiz daha kolay olmuyor ama daha güçlü oluyoruz bireysel olarak. Ben kendi açımdan bunu söyleyebilirim. Benim buraya 27 yaşında gelmem benim için avantaj da olabilir. Geç kalmış olarak da bakabiliriz buna. Belki 20 yaşında burada olsaydım istediklerimi yapamayabilirdim. İstediğim seviyeye ulaşamayabilirdim. Milli Takım nasip oldu belki o nasip olmayacaktı. Bu hayat herkesin kendi yolu ama kardeşlerim eğer başarılı olmak istiyorlarsa benim de onlara tavsiyem; bir dönem kendilerini geliştirebilecekleri, psikolojik olarak daha iyi seviyeye çıkabilecekleri bir dönem geçirmeleri. Buraya geldikten sonra üzerinizdeki baskıyı kırabiliyorsunuz. Fatih Hocam ve ben benzer şeyler yaşamış olabiliriz. O çok daha iyilerini yaşadı tabii, benim avantajım bu oldu diyebilirim. Tabii ki hiçbir yere gitmeden burada 18-19 yaşında da çok iyi performans gösterip şimdi bizi Avrupa'da temsil eden kardeşlerimiz de var. Bu memleketin evlatları hepsi. Gönül ister ki hepimiz altyapıdan çıkar çıkmaz bu formayı terletelim ama bazen olmuyor. Olmadığı zaman da kendine doğru bir yol seçip, buraya daha iyi dönebilmek için doğru adımları atmak gerekiyor" dedi.

Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor Kulübü)Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor Kulübü)

"TRABZON DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ TRABZONSPOR DÜNYANIN EN GÜZEL TAKIMI"

Şehre adaptasyonu ve saha içindeki pozisyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Eskihellaç, "Ben zaten her izin günümde Trabzon'a geliyordum. Ailem, arkadaşlarım burada. Burada büyüdüm, 18 yaşına kadar buradaydım. Şehir olarak bir zorluk çekmedim. Burada arkadaşlarım da sağ olsunlar çok güzel karşıladılar, işim de kolaylaştı. Zaten geldikten 3 gün sonra maça çıktım. O maç heyecanı ve stresini de çabuk aştım. Benim için ilk anlar iyi geçti. Ailem burada, şehrim burası. Zaten şehirden yana benim için problem yoktu. Bu şehir dünyanın en güzel şehri. Bu kulüp de dünyanın en güzel kulübü. Zaten çok istiyordum bu formayı giymeyi. İnsan sevdiği şeye kavuşunca da bütün kalbiyle, bütün azmiyle bunun için mücadele eder. Benim için yaşanan da buydu. Arkadaşlarım sağ olsunlar bana yardımcı oldular. O dönem Şenol Hocamız vardı. Ona da çok teşekkür ederim. Buradaki adaptasyon sürecimi kolay aşmam için bana yardımcı oldu. Mevkii ile ilgili konuda; daha önce sol, sağ açık oynadım. Bazen orta sahada oynadım. Çoğu mevkide oynadım. Şimdi sol bek oynuyorum. Hocamız nerede görev verirse, nerede bana güveniyorsa orada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Önemli olan bu forma için sahada olmak. Hocamız hangi mevkide takımıma destek olacağımı düşünürse orada oynamak isterim" ifadelerini kullandı.

"EREN BENİM KARDEŞİM"

Milli Takımdaki forma rekabeti hakkında konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Onlar bizim arkadaşlarımız. Eren benim kardeşim. Milli Takımda birlikteydik. Onun da başarılı olmasını canı gönülden isterim. Eren de buraya emek verdi. İnşallah gittiği yerde çok başarılı olur. Milli Takım için Eren de Ferdi de ben de inşallah uzun yıllar Milli Takım formasını giyeriz. Hangimiz forma giyersek giyelim elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. İnşallah verdiğimiz emeğin karşılığını en iyi şekilde alırız. Onlarla ilgili bir kıyas yapmıyorum, yapmayacağım da. İnşallah hepimiz için iyi olur her şey" dedi.

Mustafa Eskihellaç (Takvim Foto Arşiv)Mustafa Eskihellaç (Takvim Foto Arşiv)

"RESMİ MAÇIN HAVASI FARKLI"

Kocaelispor maçı ve Trendyol Süper Lig hakkında da açıklamalarda bulunan oyuncu, "Lige iyi başlamak önemli. Biz de kazanarak devam etmek istiyoruz. İlk maçlar çok zor olur. Her yıl bunun zorluklarını yaşıyoruz. Hazırlık maçları önemli fakat bazen resmi maç havasında olmuyor. Resmi maçın havası çok farklı. Stadyumumuz doluydu, ambiyans çok iyiydi. Taraftarlarımız bizi çok güzel destekledi. Galibiyetle başlamak önemliydi bizim için. Bir nefes aldık. Bize moral oldu bu başlangıç. Zaten her maçı kazanmak bizim hedefimiz. Kasımpaşa maçı da öyle. Sonra kendi sahamızda oynayacağız. Amacımız galibiyetlerle devam etmek" ifadelerini kullandı.

"KENDİME BİR ŞEYLER KATTIM"

Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile ilgili gelen soruları yanıtlayan yıldız futbolcu, "Ben gelir gelmez Şenol Hoca ile başladık, sonra Fatih Hoca geldi. Kulübümüzün efsanelerinden iki isim de. Başka kimle çalışsam bu kadar mutlu olurdum bilemiyorum. Fatih Hocamdan da Şenol Hocamdan da çok şey öğrendim. Oyun olarak da duruş olarak da… Saha içindeki duruşuma kadar çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Onlarla vakit geçirdikçe, tecrübelerini hissettikçe biz de gelişiyoruz. Bireysel olarak ben de kendime bir şeyler kattığımı hissediyorum. Bir şey söylemelerine gerek yok. Bir bakışından, tavrından insan anlar ne söylemek istediğini neyi doğru ya da yanlış yaptığımızı… Sağ olsunlar eleştirilerini de övgülerini de çok güzel yapıyorlar. Teşekkür ediyorum onlara bize kattıkları için. Çocukluğumda Şenol Hocamız hala hocaydı, Fatih Hocamız futbolcuydu. Buraya geldikten sonra Ali Kemal Denizci Hocamızla, Turgay Semercioğlu Hocamızla az da olsa vakit geçirdik. Onları görmek çocukluk kahramanını görmek gibi bir şey. Eğer onlar gibi efsane olmak bana da nasip olursa veya efsanesi olmasam da futbol hayatımın sonuna kadar gururla, gayretle ve dürüstçe bu formayı terletebilirsem bundan daha üstün bir duygu yok. Benim için gurur olur" dedi.

Mustafa Eskihellaç (Takvim Foto Arşiv)Mustafa Eskihellaç (Takvim Foto Arşiv)

"TAKIMDAKİ İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ"

Takım arkadaşları ile ilişkileri hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Eskihellaç, "İyi bir oyuncu grubumuz var. Zamanla yeni arkadaşlarımız da dahil oldu. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Aramızda böyle bu grubu bozacak, sıkıntı çıkartacak kimse yok. 25-30 kişiyiz kolay değil bu grubu idare etmek. Herkesin özel hayatı var ama buraya geldiğimizde güzel vakit geçiriyoruz ve ben çok keyif alıyorum. İnşallah böyle devam eder. Genç kardeşlerime takılmayı seviyorum. Arif, Salih… Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Okay, Uğurcan, Ozan hep beraberiz zaten. Yabancı futbolcularımızla da çok iyi anlaşıyoruz. Tony çok neşeli. Tim ile ilişkimiz çok iyi. Kulüpte sadece takım arkadaşlarımla değil çalışanlarla da aramı iyi tutmaya çalışıyorum. Herkesle de aramız iyi çok şükür. İnşallah ilişkilerimiz bu şekilde devam eder" dedi.

"HÜCUMUN SEBEBİ ÖZGÜRLÜK"

Oyun içindeki rolü hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, "Fatih Hocamız buraya gelmeden önce de takip ediyordum oynatmak istediği oyunu. Buraya geldiğinde kendi adıma iyi olacağını hissetmiştim. Kendisi ilk geldiği zamanlarda bana Milli Takım'a gideceğimi bile söylemişti böyle devam edersem. Daha da iyisini yapabiliriz fakat bence güçlü bir oyunumuz var. Hocamız mevkii fark etmeksizin özgürlük tanıyor hepimize. Bek oyuncularına da özellikle. Tabii ki belli başlı sınırlar var ama bana söylediğini söyleyeyim, hücumda özgür olduğumu ve bazen evet kanat oyuncusunun önüne geçebiliyorum fakat bunların hepsi bir plan dahilinde. Yani illaki eksiklikler oluyor eğer hocamızın dediklerini yapabiliyorsak sahada hepimiz ön plana çıkıyoruz. Ben bir sol bek oyuncusu olarak bile şut imkânı yakalayabiliyorum. Bunu daha da iyi yaparsak çok daha farklı şeylerin sahada gözükebileceğine inanıyorum ben. Benim hücumda bu kadar fazla gözükmemin sebeplerinden bir tanesi de bize tanınan bu özgürlük" dedi.

Mustafa Eskihellaç (Takvim Foto Arşiv)Mustafa Eskihellaç (Takvim Foto Arşiv)

"KENDİ EVLATLARIMIZ YETENEKLİ"

Yabancı kuralı ile ilgili de konuşan Eskihellaç, "Bu kadar kısa bir sürede her şeyin bir anda değiştirilmesini doğru bulmuyorum ben. Bir kural koyuluyor, bizler ve kulüpler de ona göre hareket ediyoruz ama bir yıl sonra başka kurallar getiriliyor. 3. Lig'deki kardeşlerimiz için de bu yıl sürpriz bir kural çıktı. Hala değişmediğini biliyorum. Ben de oralardan geldim. Ne durumda olduklarını biliyorum hala görüşüyorum. Şu anda nelerle mücadele ettiklerini biliyorum. Bu kuralların bu kadar kısa sürede bu kadar ani değişmesini doğru bulmuyorum. Çünkü hepimizin ailesi var. Bu bizim işimiz. Buradan para kazanıyoruz. Sorumlu olduğumuz insanlar var, sorumluluklarımız var. Bu değişikliklerin bu kadar ani olması bize fayda sağlamayacak bence. Irkçılık olarak anlaşılmasın asla ama tabii ki ülkemiz için ben hep kendi evlatlarımız iyi olsun isterim her zaman. Kendi evlatlarımız göz önünde olsun isterim ama bence kurallarla bazı şeyleri daha iyi yapamayız. Zaten kendi evlatlarımız gayet yetenekli, kimseden aşağıda değiller. Önemli olan o çocuklara gerekli değeri ve imkanları sağlayabilmek. Bu imkanları sağlamadıktan sonra koyulan hiçbir kural bizim çocuklarımıza fayda sağlamayacak" ifadelerini kullandı.

Mustafa Eskihellaç (Takvim Foto Arşiv)Mustafa Eskihellaç (Takvim Foto Arşiv)

"KİMİN NE SÖYLEDİĞİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

Mustafa Eskihellaç saha içindeki ruh hali ve ligdeki şampiyonluk yarışı ile ilgili gelen sorulara yanıt vererek, "Aslında çok sakin biri miyim bilmiyorum. Dışarıdan öyle gözüküyorum ama biraz da Karadenizli tarafım var bastırmaya çalıştığım. Çünkü sahada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yarışına gelirsek de kimin ne söylediği, nerede ne yazdığı bizi ilgilendirmiyor. Burası saha, bizim işimiz burada. Biz burada elimizden gelenin en iyisini yaparsak kulübümüze gerektiği gibi hizmet edersek inanıyorum ki yine şampiyonluklar gelecek. Benim de hayalim zaten şampiyonluk. Bu renkler her zaman beklenenin tersini göstermiş, hep insanları şaşırtmıştır. İnşallah biz de insanları şaşırtan bir grup oluruz. Umudumuz ve inancımız o yönde" diye konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Takas İstanbul
Solskjaer'den sürpriz karar! İlk 11'ini belirledi
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Türk Telekom
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "sabotaj" uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e "Murat Kapki ve Mücahit Birinci" yanıtı: CHP yalan iddiaların merkezi oldu
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız”
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş: 25 yılda 1 asırlık icraat! | Özgür Özel'e tepki: Posta güvercini
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska'da bir ilk | Putin'den açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan Takvim'e "Terörsüz Türkiye" mesajı: Pazarlık yok al-ver yok
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! "Sıkı para politikası devam edecek"
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı | İşte hakimliğin karar yazısı
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde