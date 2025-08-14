Mustafa Eskihellaç'tan iddialı sözler! "Trabzonspor dünyanın en güzel kulübü"

Trabzonspor'a uzanan kariyerinden ve genç futbolculara tavsiyeleri ile sözlerine başlayan deneyimli sol bek, "Emek veriyoruz ve insan tabii ki karşılığını almak ister. Buralara kadar gelmem bir başarı öyküsü müdür? Bence olabilir. 3. Lig'de oynarken belki ben de çok ihtimal vermiyordum, düşünmüyordum, hayalini bile kuramıyordum. Klasik olacak ama genç kardeşlerimize samimice çalışmayı bir de kalplerini temiz tutmalarını tavsiye ediyorum. Kalpleri iyi olunca yolları da doğru olur Allah'ın izniyle. Zaten hepsi aslan gibiler, bizim kardeşlerimiz de öyle. İnşallah onlar da gönüllerindekini yakalarlar. İstedikleri, arzuladıkları ve emek verdikleri şeyleri elde ederler. Altyapıdan çıkan bir oyuncunun tecrübe eksikliği, bir de bizim memleketimiz zor bunu kabul edelim. O genç yaşta bu baskıyı, bu stresi yönetebilmek ve bu baskıyı kırabilmek kolay değil. Dışarılara gidince, biraz tecrübe kazanarak buraya geldiğimiz zaman işimiz daha kolay olmuyor ama daha güçlü oluyoruz bireysel olarak. Ben kendi açımdan bunu söyleyebilirim. Benim buraya 27 yaşında gelmem benim için avantaj da olabilir. Geç kalmış olarak da bakabiliriz buna. Belki 20 yaşında burada olsaydım istediklerimi yapamayabilirdim. İstediğim seviyeye ulaşamayabilirdim. Milli Takım nasip oldu belki o nasip olmayacaktı. Bu hayat herkesin kendi yolu ama kardeşlerim eğer başarılı olmak istiyorlarsa benim de onlara tavsiyem; bir dönem kendilerini geliştirebilecekleri, psikolojik olarak daha iyi seviyeye çıkabilecekleri bir dönem geçirmeleri. Buraya geldikten sonra üzerinizdeki baskıyı kırabiliyorsunuz. Fatih Hocam ve ben benzer şeyler yaşamış olabiliriz. O çok daha iyilerini yaşadı tabii, benim avantajım bu oldu diyebilirim. Tabii ki hiçbir yere gitmeden burada 18-19 yaşında da çok iyi performans gösterip şimdi bizi Avrupa'da temsil eden kardeşlerimiz de var. Bu memleketin evlatları hepsi. Gönül ister ki hepimiz altyapıdan çıkar çıkmaz bu formayı terletelim ama bazen olmuyor. Olmadığı zaman da kendine doğru bir yol seçip, buraya daha iyi dönebilmek için doğru adımları atmak gerekiyor" dedi.
"TRABZON DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ TRABZONSPOR DÜNYANIN EN GÜZEL TAKIMI"
Şehre adaptasyonu ve saha içindeki pozisyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Eskihellaç, "Ben zaten her izin günümde Trabzon'a geliyordum. Ailem, arkadaşlarım burada. Burada büyüdüm, 18 yaşına kadar buradaydım. Şehir olarak bir zorluk çekmedim. Burada arkadaşlarım da sağ olsunlar çok güzel karşıladılar, işim de kolaylaştı. Zaten geldikten 3 gün sonra maça çıktım. O maç heyecanı ve stresini de çabuk aştım. Benim için ilk anlar iyi geçti. Ailem burada, şehrim burası. Zaten şehirden yana benim için problem yoktu. Bu şehir dünyanın en güzel şehri. Bu kulüp de dünyanın en güzel kulübü. Zaten çok istiyordum bu formayı giymeyi. İnsan sevdiği şeye kavuşunca da bütün kalbiyle, bütün azmiyle bunun için mücadele eder. Benim için yaşanan da buydu. Arkadaşlarım sağ olsunlar bana yardımcı oldular. O dönem Şenol Hocamız vardı. Ona da çok teşekkür ederim. Buradaki adaptasyon sürecimi kolay aşmam için bana yardımcı oldu. Mevkii ile ilgili konuda; daha önce sol, sağ açık oynadım. Bazen orta sahada oynadım. Çoğu mevkide oynadım. Şimdi sol bek oynuyorum. Hocamız nerede görev verirse, nerede bana güveniyorsa orada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Önemli olan bu forma için sahada olmak. Hocamız hangi mevkide takımıma destek olacağımı düşünürse orada oynamak isterim" ifadelerini kullandı.
"EREN BENİM KARDEŞİM"
Milli Takımdaki forma rekabeti hakkında konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Onlar bizim arkadaşlarımız. Eren benim kardeşim. Milli Takımda birlikteydik. Onun da başarılı olmasını canı gönülden isterim. Eren de buraya emek verdi. İnşallah gittiği yerde çok başarılı olur. Milli Takım için Eren de Ferdi de ben de inşallah uzun yıllar Milli Takım formasını giyeriz. Hangimiz forma giyersek giyelim elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. İnşallah verdiğimiz emeğin karşılığını en iyi şekilde alırız. Onlarla ilgili bir kıyas yapmıyorum, yapmayacağım da. İnşallah hepimiz için iyi olur her şey" dedi.
"RESMİ MAÇIN HAVASI FARKLI"
Kocaelispor maçı ve Trendyol Süper Lig hakkında da açıklamalarda bulunan oyuncu, "Lige iyi başlamak önemli. Biz de kazanarak devam etmek istiyoruz. İlk maçlar çok zor olur. Her yıl bunun zorluklarını yaşıyoruz. Hazırlık maçları önemli fakat bazen resmi maç havasında olmuyor. Resmi maçın havası çok farklı. Stadyumumuz doluydu, ambiyans çok iyiydi. Taraftarlarımız bizi çok güzel destekledi. Galibiyetle başlamak önemliydi bizim için. Bir nefes aldık. Bize moral oldu bu başlangıç. Zaten her maçı kazanmak bizim hedefimiz. Kasımpaşa maçı da öyle. Sonra kendi sahamızda oynayacağız. Amacımız galibiyetlerle devam etmek" ifadelerini kullandı.
"KENDİME BİR ŞEYLER KATTIM"
Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile ilgili gelen soruları yanıtlayan yıldız futbolcu, "Ben gelir gelmez Şenol Hoca ile başladık, sonra Fatih Hoca geldi. Kulübümüzün efsanelerinden iki isim de. Başka kimle çalışsam bu kadar mutlu olurdum bilemiyorum. Fatih Hocamdan da Şenol Hocamdan da çok şey öğrendim. Oyun olarak da duruş olarak da… Saha içindeki duruşuma kadar çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Onlarla vakit geçirdikçe, tecrübelerini hissettikçe biz de gelişiyoruz. Bireysel olarak ben de kendime bir şeyler kattığımı hissediyorum. Bir şey söylemelerine gerek yok. Bir bakışından, tavrından insan anlar ne söylemek istediğini neyi doğru ya da yanlış yaptığımızı… Sağ olsunlar eleştirilerini de övgülerini de çok güzel yapıyorlar. Teşekkür ediyorum onlara bize kattıkları için. Çocukluğumda Şenol Hocamız hala hocaydı, Fatih Hocamız futbolcuydu. Buraya geldikten sonra Ali Kemal Denizci Hocamızla, Turgay Semercioğlu Hocamızla az da olsa vakit geçirdik. Onları görmek çocukluk kahramanını görmek gibi bir şey. Eğer onlar gibi efsane olmak bana da nasip olursa veya efsanesi olmasam da futbol hayatımın sonuna kadar gururla, gayretle ve dürüstçe bu formayı terletebilirsem bundan daha üstün bir duygu yok. Benim için gurur olur" dedi.