PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan golcü harekatı

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk'i gündemine aldı. İtalyan kulübü 30 milyon Euro bonservis talep ederken, siyah-beyazlılar transferi sponsor desteğiyle bitirmeyi planlıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'tan golcü harekatı
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için rotasını İtalya Serie A'ya çevirdi.

Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'i transfer listesine aldı.

ROMA 30 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

İtalyan ekibi Roma'nın 28 yaşındaki forvet için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenilirken, Beşiktaş yönetimi bu rakamı aşağı çekmenin yollarını arıyor. Yönetim, transferi daha uygun şartlarla tamamlayabilmek adına farklı formüller üzerinde çalışıyor.

Artem DovbykArtem Dovbyk

SPONSOR DESTEĞİ DEVREDE

Yönetim, maliyeti yüksek olan bu transfer için sponsor desteğini devreye sokmayı planlıyor. Transferin kulüp bütçesini zorlamadan sonuçlanması için temaslar hız kazanmış durumda.

Can Keleş Kocaelispor’a kiralandıCan Keleş Kocaelispor’a kiralandı
Can Keleş Kocaelispor’a kiralandı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı
Çanakkale'de 22 milyonluk itfaiye aracı yangınlarda İtfaiye Müdürü Olcay Runa'nın villasına gitti! Alevler hem üç evi hem de aracı küle çevirdi
Takas İstanbul
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özel'e soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepki
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!
Tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı! Rüşvet ağıyla ilgili sorulara tek cevap: "Hatırlamıyorum"
Türk Telekom
Karadeniz'in nemi İstanbul'da! Meteoroloji'den 4 günlük uyarı geldi: Poyraz sıcaklığı frenlese de serinlik getirmeyecek
CHP yalanlamıştı! Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş'ın arabasına bindiği kayıtlar ortaya çıktı
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Son durum ne?
Milyonları ilgilendiren reform paketi yolda: Emeklilik kolaylaşıyor, çalışma hayatı değişiyor
Başkan Erdoğan AK Gençlik kampında açıkladı: "Yarın partimize yeni isimler katılacak"
Konut satışlarında büyük sıçrama: En çok ev alanlar yine onlar oldu!
CHP lideri Özgür Özel’in "İBB Borsası" iddiaları desteksiz çıktı | Hukuk kurmaylarına kızgın: Beni rezil ettiniz
Aydın'da CHP depremi AK Parti rüzgarı! Özlem Çerçioğlu ile birlikte listede 3 isim daha var
Özgür Özel Silivri'de conta yaktı! Rezil dil sefil siyaset... Başkan Erdoğan'a "Lan" diye hakaret edip namusa dil uzattı!
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Başakşehir Viking ile 1-1 berabere kalarak Play-Off turuna katılmaya hak kazandı
Bakan Fidan'dan YPG'ye son uyarı: "Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz"
Karaman Çocuk Evleri gerçeği! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı
Trump'tan Putin ile Alaska görüşmesi öncesi Zelenskiy hamlesi! Önce onunla görüşecek | Trump Rus ekonomisini çökertecek iddiası