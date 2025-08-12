Xabi Alonso'nun Arda Güler planı!

Arda Güler



Cadenaser gazetesinde yer verilen habere göre; Xabi Alonso'nun, sakatlıklar sebebiyle orta alanda Brahim Diaz, Aurelien Tchouameni ve Arda Güler üçlüsünden ikisine şans vermesi bekleniyor.



Madrid temsilcisinde Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga, Osasuna karşısında sakatlıklarından dolayı sahada yer alamayacaklar.



FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performanstan dolayı Xabi Alonso, formayı Arda Güler'e vermesi bekleniyor.