Galatasaray Singo'da kararlı!

Galatasaray, Monaco'da forma giyen stoper Wilfried Singo'yu kadrosuna katmak istiyor. Monaco, Fildişili futbolcunun da ayrılma baskısı yapması üzerine çıkmaza girdi ve G.Saray'ın teklifini değerlendiriyor.

Giriş Tarihi:
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleci transferinden sonra yapılacak ilk transferin defans hattına olacağı biliniyor.

Sarı-kırmızılılar için gündemin en önemli ismi Monaco forması giyen Wilfried Singo.

Fransızlar Wilfried Singo için 30 milyon Euro istiyor ama sarı-kırmızılı yönetimin bonservis bedeli ödemeye hiç niyeti yok. G.Saray, 24 yaşındaki savunma oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bitirmek için pazarlıkları sürdürüyor.

OKAN HOCA'NIN PRENSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Sağ bek de oynayabilen bir stoper" diyerek, Monaco'dan Wilfried Singo'nun transferini işaret etti. Ancak Fransız kulübü, Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu için 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

5 MİLYON KİRALAMA 20 MİLYON SATIN ALMA

G.Saray ise bu aşamada bonservis bedelini ödemeyi düşünmüyor. Bu nedenle Cimbom, 5 milyon Euro kiralama ve 20 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifiyle Monaco'nun kapısını çaldı. Singo'nun da G.Saray'da oynamak istemesi sarı-kırmızılı yöneticilerin elini güçlendirdi.

Monaco, Fildişili futbolcunun da ayrılma baskısı yapması üzerine çıkmaza girdi ve G.Saray'ın teklifini değerlendiriyor.

Galatasaray'a çifte yıldız! Sona gelindi

