Jose Mourinho'dan zafer sonrası transfer sözleri! "Sakince bekliyorum"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turunda Feyenoord ile eşleşen Fenerbahçe, 2-1 yenildiği maçın ardından çıktığı rövanşta rakibini 5-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Jose Mourinho, transfer konusunda görüşlerini de paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turunda ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe sahasında ağırladığı Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek adını play-off'a yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

"OYUNCULARIM ÇOK İYİ SAVAŞTI"

Takımın çok iyi savaştığını söyleyen Mourinho, "Duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol maçın duygusunu arttırdı. Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. Jhon Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız." ifadelerini sarf etti.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

"İKİ MAÇIN ERTELEMESİ ZOR OLUR"

Göztepe maçının ertelenmesi gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Portekizli teknik adam şu sözlerle devam etti: "Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün yok. Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak. Göztepe gibi bir rakip, Şampiyonlar Ligi elemeleri arasında oynamak isteyeceğiniz sonra rakiptir ama yapacak bir şey yok."

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

"SAKİN BİR ŞEKİLDE BEKLİYORUM"

Son olarak transfer için konuşan Jose Mourinho şu sözlerle cümlelerini noktaladı: "Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco'ya rapor sundum. Sonra bu raporu Devin Özek'e de verdim. Sakin bir şekilde bekliyorum. Semedo'nun daha erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Semedo, Duran ve Skriniar'ın katkısını herkes gördü."

