Jose Mourinho'dan zafer sonrası transfer sözleri! "Sakince bekliyorum"

Takımın çok iyi savaştığını söyleyen Mourinho, " Duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol maçın duygusunu arttırdı. Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. Jhon Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız." ifadelerini sarf etti.

Jose Mourinho (AA)

"İKİ MAÇIN ERTELEMESİ ZOR OLUR"

Göztepe maçının ertelenmesi gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Portekizli teknik adam şu sözlerle devam etti: "Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün yok. Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak. Göztepe gibi bir rakip, Şampiyonlar Ligi elemeleri arasında oynamak isteyeceğiniz sonra rakiptir ama yapacak bir şey yok."