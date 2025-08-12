Fenerbahçe'nin zaferi Hollanda basınında! "İstanbul cehennemi hayalleri suya düşürdü"

Fenerahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile eşleşmiş ve ilk maçı Rotterdam'da 2-1 kaybetmişti. Sarı lacivertliler, son dakika yediği golle birlikte büyük bir üzüntü yaşamış ancak rövanşa büyük umutla çıkmıştı.

İstanbul'da 1-0 geriye düşen Jose Mourinho ve öğrencileri, 1-0 geriye düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Kadıköy'de taraftarının desteğiyle rakibini 5-2 yenen Kanarya, play-off turuna yükseldi.