Fenerbahçe'nin zaferi Hollanda basınında! "İstanbul cehennemi hayalleri suya düşürdü"

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 5-2 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler böylelikle adını play-off turuna yazdırdı. Hollanda basını da farklı skoru manşetlerine taşıyarak karşılaşmaya geniş yer verdi. İşte atılan başlıklar...

Fenerahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile eşleşmiş ve ilk maçı Rotterdam'da 2-1 kaybetmişti. Sarı lacivertliler, son dakika yediği golle birlikte büyük bir üzüntü yaşamış ancak rövanşa büyük umutla çıkmıştı.

İstanbul'da 1-0 geriye düşen Jose Mourinho ve öğrencileri, 1-0 geriye düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Kadıköy'de taraftarının desteğiyle rakibini 5-2 yenen Kanarya, play-off turuna yükseldi.

GOLLER YABANCILARDAN

Fenerbahçe'ye turu getiren isimler ise Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca oldu.

HOLLANDA BASINININ MANŞETLERİNDE

Karşılaşmanın ardından Hollanda medyası da mücadeleye yer verdi. Feyenoord'un Şampiyonlar Ligi yolculuğunun sona ermesi geniş yankı uyandırdı.

İşte atılan manşetler...

AD: Feyenoord İstanbul'da çöktü, Şampiyonlar Ligi hayali suya düştü

NU: Feyenoord ağır yenilgi sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

ESPN: 7 gollü maçın ardından Feyenoord'un yeni adresi Avrupa Ligi

NOS: Ağır yenilgi alan Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nden elendi

VOLKSKRANT: Feyenoord, İstanbul cehhenindeki 5-2'lik yenilgi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak

RTL: Feyenoord, Fenerbahçe karşısında ağır yenilgi alarak Şampiyonlar Ligi biletini kaçırdı

De Telegraaf: Şampiyonlar Ligi hayali Fenerbahçe yenilgisiyle sona erdi

