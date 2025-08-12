PODCAST CANLI YAYIN

Jack Grealish resmen Everton'da

Manchester City’nin yıldız futbolcusu Jack Grealish, yeni sezonda Everton forması giyecek. Pep Guardiola’nın kadro planlarında yer almayan 29 yaşındaki İngiliz oyuncu, Premier Lig ekibine kiralık olarak transfer oldu.

Taraflar arasındaki anlaşmada, Everton'ın sezon sonunda kullanabileceği 58 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alıyor.

Manchester City Kariyeri
2021 yılında Aston Villa'dan 117 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan Grealish, zaman zaman beklentilerin altında kalan performansıyla eleştirildi. Manchester City formasıyla 157 resmi maçta görev alan yıldız oyuncu, 17 gol ve 23 asist üretti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 32 maçta forma giyen Grealish, 3 gol ve 5 asist katkısı sağladı. Everton taraftarı, yıldız futbolcunun yeni sezondaki performansını merakla bekliyor.

