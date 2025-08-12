Jack Grealish resmen Everton'da

Taraflar arasındaki anlaşmada, Everton'ın sezon sonunda kullanabileceği 58 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alıyor.

Manchester City Kariyeri

2021 yılında Aston Villa'dan 117 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olan Grealish, zaman zaman beklentilerin altında kalan performansıyla eleştirildi. Manchester City formasıyla 157 resmi maçta görev alan yıldız oyuncu, 17 gol ve 23 asist üretti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 32 maçta forma giyen Grealish, 3 gol ve 5 asist katkısı sağladı. Everton taraftarı, yıldız futbolcunun yeni sezondaki performansını merakla bekliyor.