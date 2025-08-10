Chelsea, hazırlık maçında Milan'ı 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmada gol perdesini kırmızı siyahlı ekibin oyuncusu Andrei Coubis açtı. 5. dakikada kendi ağlarını havalandıran Coubis ile İngilizler 1-0 öne geçti. Maviler, 3 dakika sonra bu kez Joao Pedro ile farkı ikiye çıkardı. İlk devre 2-0 sona erdi.

Dakikalar 67'yi gösterirken Liam Delap penaltıdan üç farklı üstünlüğü getiren isim oldu. 70'te ise Fofana Milano temsilcisinin tek sayısını kaydetti. Delap, 90'da skoru belirleyen isim oldu ve maç 4-1 bitti.