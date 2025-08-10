Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye transferi öncesi flaş hamle

Ayrıca Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son olarak Instagram üzerinden karşılıklı olarak birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu iki hamle, milli futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer olacağı iddialarını daha da güçlendirdi.
TEKNİK DİREKTÖRDEN SATIŞ ONAYI
Portekiz temsilcisi Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verdi.
25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro bonservis ödemeye hazır. Benfica cephesi bu teklifi cazip bulsa da son kararını henüz vermedi.