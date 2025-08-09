Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray, Polonya temsilcisi Legia Varşova'da forma giyen 2005 doğumlu stoper Jan Ziolkowski için nabız yokladı. 20 yaşındaki savunmacının hem bugünü hem de geleceği için yatırım olarak görüldüğü ifade edildi.
ROMA VE UDİNESE DE İLGİLENMİŞTİ
Son aylarda Roma ve Udinese'nin de genç oyuncuyla ilgilendiği ancak Legia'nın istediği rakamlara çıkamadıkları belirtildi.
ALTERNATİFLER: KİM MİN-JAE VE LUCAS BERALDO
Galatasaray'ın transfer listesinde Ziolkowski'nin yanı sıra Bayern Münih'ten Kim Min-Jae ve Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı stoper Lucas Beraldo da bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk ile yapılacak görüşmenin ardından nihai kararın verilmesi bekleniyor.