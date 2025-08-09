Son Dakika
Galatasaray'dan savunmaya sürpriz transfer! 20'lik yıldız listede

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, önceliğini savunma hattına verdi. Sarı-kırmızılılar, rotasyonu genişletmek amacıyla genç bir stoper için girişimlere başladı.

Galatasaray'dan savunmaya sürpriz transfer! 20'lik yıldız listede

Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray, Polonya temsilcisi Legia Varşova'da forma giyen 2005 doğumlu stoper Jan Ziolkowski için nabız yokladı. 20 yaşındaki savunmacının hem bugünü hem de geleceği için yatırım olarak görüldüğü ifade edildi.

Jan Ziółkowski (Google)Jan Ziółkowski (Google)

ROMA VE UDİNESE DE İLGİLENMİŞTİ
Son aylarda Roma ve Udinese'nin de genç oyuncuyla ilgilendiği ancak Legia'nın istediği rakamlara çıkamadıkları belirtildi.

Jan Ziółkowski (Google)Jan Ziółkowski (Google)

ALTERNATİFLER: KİM MİN-JAE VE LUCAS BERALDO
Galatasaray'ın transfer listesinde Ziolkowski'nin yanı sıra Bayern Münih'ten Kim Min-Jae ve Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı stoper Lucas Beraldo da bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk ile yapılacak görüşmenin ardından nihai kararın verilmesi bekleniyor.

