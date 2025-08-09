Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray, Polonya temsilcisi Legia Varşova'da forma giyen 2005 doğumlu stoper Jan Ziolkowski için nabız yokladı. 20 yaşındaki savunmacının hem bugünü hem de geleceği için yatırım olarak görüldüğü ifade edildi.

Jan Ziółkowski (Google) ROMA VE UDİNESE DE İLGİLENMİŞTİ

Son aylarda Roma ve Udinese'nin de genç oyuncuyla ilgilendiği ancak Legia'nın istediği rakamlara çıkamadıkları belirtildi.