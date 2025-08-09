Filenin Efeleri Macarlara şans tanımadı! Macaristan - Türkiye: 0-3

Karşılaşmaya etkili başlayan Filenin Efeleri, ilk seti 25-16, ikinci seti 25-17 ve üçüncü seti 25-15 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Oyunun her bölümünde üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, güçlü servisleri ve etkili hücumlarıyla rakibine şans tanımadı.

PUANINI 6'YA YÜKSELTTİ

Bu galibiyetle 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 3. maçında 2. zaferini elde eden milliler, A Grubu'ndaki puanını 6'ya çıkardı. Alınan sonuç, grup sıralamasında Türkiye'nin iddiasını güçlendirdi.

SIRADAKİ RAKİP DANİMARKA

A Milli Takım, eleme grubundaki bir sonraki maçını 13 Ağustos'ta evinde lider Danimarka'ya karşı oynayacak.