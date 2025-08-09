Filenin Efeleri Macarlara şans tanımadı! Macaristan - Türkiye: 0-3

PODCAST CANLI YAYIN

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında Macaristan ile deplasmanda karşılaştı. Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena’da oynanan mücadelede milliler, rakibini net bir skorla geçti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Filenin Efeleri, ilk seti 25-16, ikinci seti 25-17 ve üçüncü seti 25-15 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Oyunun her bölümünde üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, güçlü servisleri ve etkili hücumlarıyla rakibine şans tanımadı.

PUANINI 6'YA YÜKSELTTİ
Bu galibiyetle 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 3. maçında 2. zaferini elde eden milliler, A Grubu'ndaki puanını 6'ya çıkardı. Alınan sonuç, grup sıralamasında Türkiye'nin iddiasını güçlendirdi.

SIRADAKİ RAKİP DANİMARKA
A Milli Takım, eleme grubundaki bir sonraki maçını 13 Ağustos'ta evinde lider Danimarka'ya karşı oynayacak.

