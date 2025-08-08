PODCAST CANLI YAYIN

Günay Güvenç'ten kaleci transferi mesajı! "Savaşa hazırım"

Galatasaray, Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılış maçında deplasmanda Gaziantep FK’yi 3-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Maçın ardından sarı-kırmızılıların kalecisi Günay Güvenç hem karşılaşmayı hem de takımın kaleci transferi planlarını değerlendirdi.

Giriş Tarihi:
Günay Güvenç'ten kaleci transferi mesajı! "Savaşa hazırım"

Günay Güvenç, eski takımı Gaziantep FK'ye karşı oynadığı maçı değerlendirerek, "Öncelikle yeni sezon hayırlı olsun. Burada çok güzel yıllar geçirdim. Başlangıçlar her zaman zordur, biz de iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

KALECİ TRANSFERİNE AÇIKLAMASI

Deneyimli file bekçisi, Galatasaray'ın kaleci transferi planlarıyla ilgili olarak, "Galatasaray'ın menfaati için ne iyiyse, konu orada bitmiştir. Kaleci geliyorsa savaşa hazırım. Galatasaray forması ve başarı için hazırım. Elde değerlerimiz var, genç kalecimiz var. Büyük ihtimalle kaleci transferi yapılacak. Biz de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"TAKIMA ODAKLANIYORUM"

Takımın başarısını ön planda tuttuğunu vurgulayan Günay, "Bir sonraki maça konsantreyim. Hocam bana şans verirse oynayacağım. Galatasaray'ın menfaati önemli, bu konuyu kafaya takmıyorum. İnşallah başarılı oluruz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Zarfımız birlik mazrufumuz kardeşliktir"
Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Bakan Yumaklı: "Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz"
Borsa İstanbul
Yeni sezonda da aslanlar gibi! Gaziantep FK - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
2. toplantı 5.5 saat sürdü! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanacak: Tarih belli oldu | MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir"
Hırsızların planı umdukları gibi olmadı! Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamadılar: Birbirilerine "Kasa yok" diye bağırdılar
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze!
İzmir'de su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemi değerlendirdi | Sahte e-imza çetesi açıklaması! "UYAP dünya çapında gelişmiş bir sitem"
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Filistin'e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık