Günay Güvenç'ten kaleci transferi mesajı! "Savaşa hazırım"

Günay Güvenç, eski takımı Gaziantep FK'ye karşı oynadığı maçı değerlendirerek, "Öncelikle yeni sezon hayırlı olsun. Burada çok güzel yıllar geçirdim. Başlangıçlar her zaman zordur, biz de iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Yeni başarılara imza atmak istiyoruz. Bugün bunun ilk adımı oldu. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

KALECİ TRANSFERİNE AÇIKLAMASI

Deneyimli file bekçisi, Galatasaray'ın kaleci transferi planlarıyla ilgili olarak, "Galatasaray'ın menfaati için ne iyiyse, konu orada bitmiştir. Kaleci geliyorsa savaşa hazırım. Galatasaray forması ve başarı için hazırım. Elde değerlerimiz var, genç kalecimiz var. Büyük ihtimalle kaleci transferi yapılacak. Biz de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"TAKIMA ODAKLANIYORUM"

Takımın başarısını ön planda tuttuğunu vurgulayan Günay, "Bir sonraki maça konsantreyim. Hocam bana şans verirse oynayacağım. Galatasaray'ın menfaati önemli, bu konuyu kafaya takmıyorum. İnşallah başarılı oluruz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.