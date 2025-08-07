Viking FK - Başakşehir | CANLI

Son Dakika
Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir, 3. Eleme Turu ilk maçında Viking FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Turuncu lacivertliler, zorlu randevuda kazanarak rövanş için avantajlı bir skor elde etmek amacında. Viking FK - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Başakehir, Viking FK ile Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında kozlarını paylaşıyor.

Viking FK - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Miguel Crespo (AA)Miguel Crespo (AA)

İLK 11'LER:

Viking: Klaesson, Heggheim, Falchener, Baertelsen, Bjorshol, Askildsen, Joe Bell, Ruben Alte, Svendsen, Tripic, Berisha

Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat, Yusuf Sarı, Ömer Ali, Crespo, Brnic, Da Costa.

GOL

Viking FK, maçın hemen başında temsilcimiz Başakşehir karşısında öne geçti.

Onur Bulut (AA)Onur Bulut (AA)

AVRUPA KARNESİ

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 64 müsabakada 25 galibiyet, 16 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 96 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 88 gole engel olamadı.

Başakşehir Cherno More'u elemişti (AA)Başakşehir Cherno More'u elemişti (AA)

AVRUPA'DA İKİ KEZ SON 16 TURUNA YÜKSELDİ
İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyon ünvanıyla doğrudan grup aşamasında yer aldı.

İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.

Avrupa kupalarında 9. kez sahne alan Başakşehir, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Nuno da Costa (AA)Nuno da Costa (AA)

ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA KUPALARINDA 15. MAÇ
Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 15. müsabakasına çıkıyor.

Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 14 maçın 8'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda 29 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 13 gol gördü.

İstanbul Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki "İlk"leri ve "En"leri şöyle:
İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)

İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)

İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)

En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)

En farklı mağlubiyetler: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)

En çok maça çıkan: Edin Visca (33)

En çok gol atan: Edin Visca (14)

