Trabzonspor Kazeem Olaigbe'yi KAP'a bildirdi! İşte ödenecek maaş

Wagner Pina, Felipe Augusto ve Paul Onuachu'yu kadrosuna katan Trabzonspor'da bir transfer daha sona erdi. Fırtına, Kazeem Olaigbe'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Kazeem Olaigbe'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

MAAŞI AÇIKLANDI

Trabzonspor'un KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025-2026 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret,

2027-2028 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret,

2028-2029 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2029-2030 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.