Son Dakika
Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! Esenyurt'ta taksici dehşeti: Tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı
PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor Kazeem Olaigbe'yi KAP'a bildirdi! İşte ödenecek maaş

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Trabzonspor, önceki gün şehre getirdiği Kazeem Olaigbe ile ilgili olarak KAP açıklaması yaptı. Bordo mavililer, Belçikalı oyuncuya ödeyeceği bonservisi duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor Kazeem Olaigbe'yi KAP'a bildirdi! İşte ödenecek maaş

Wagner Pina, Felipe Augusto ve Paul Onuachu'yu kadrosuna katan Trabzonspor'da bir transfer daha sona erdi. Fırtına, Kazeem Olaigbe'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Kazeem Olaigbe'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda Stade Rennais FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

MAAŞI AÇIKLANDI

Trabzonspor'un KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Kazeem Aderemi J. Olaigbe ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025-2026 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret,

2026-2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret,

2027-2028 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret,

2028-2029 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2029-2030 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Bakan Fidan Suriye'de! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme başladı: YPG'nin entegrasyonu masada
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Borsa İstanbul
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
Türk Telekom
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilere Terörsüz Türkiye mektubu
127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Spor yazarları Feyenoord - Fenerbahçe maçını yorumladı!
Zelenskiy’nin yerine Zalujni! ABD ve İngiltere’den Alpler’de gizli toplantı: Rusya duyurdu Ukrayna yalanladı
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Takvim Türkiye'ye duyurmuştu! KAP'a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Tanker mi çarptı
Çeteden Özgür Özel’e “VIP” hizmet! Aziz İhsan Aktaş'a ait araba Özel’e makam aracı yapıldı
Medyascope'ta CIA destekli toplumu ifsad projesi! Berrin Sönmez "hutbe" bahanesiyle başörtüsünü çıkardı | Sicili kabarık dili zehirli
Lolita Express’in müdavimi Bill Clinton! Maxwell 100 isim verdi Clintonlar ifadeye çağrıldı: 10 yıllık ilişki, bağışlar, seyahatler
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...