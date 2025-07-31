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Fenerbahçe'de Brahim Diaz sesleri!

Real Madrid’in yıldızlarından Brahim Diaz'ın ismi, Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Sarı lacivertli taraftarlar bu gelişmenin ardından 25 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesaplarına yoğun ilgi gösterdi. Diaz’ın son gönderilerine binlerce “Come to Fenerbahçe” yorumları yapılırken, taraftarların bu ilgisi transfer iddialarını daha da alevlendirdi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Brahim Diaz sesleri!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe için, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun ardından ses getirecek bir transfer iddiası geldi.

Sarı lacivertli kulübün, Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Brahim Diaz ile ilgilendiği dedikoduları spor kamuoyunda yüksek sesle konuşulmaya başlandı.


"COME TO FENERBAHÇE" OPERASYONU

Fenerbahçeli taraftarlar, bu gelişmelerin ardından 25 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesaplarına yoğun ilgi gösterdi. Diaz'ın son gönderilerine binlerce "Come to Fenerbahçe" yorumları yapılırken, taraftarların bu ilgisi transfer iddialarını daha da alevlendirdi.


ARDA GÜLER İLE SIKI DOSTLUK

Brahim Diaz'ın, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler ile de yakın ilişkileri bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında konuşan Diaz, "Arda Güler benim küçük kardeşim gibi. Neredeyse her zaman beraberiz. Ailemden biri gibi." ifadelerini kullanmıştı.


KARİYERİNE DEV KULÜPLERDE DEVAM ETTİ

Manchester City altyapısından yetişen Brahim Diaz, sırasıyla City, Milan ve Real Madrid formaları giydi. Şu ana kadar Real Madrid formasıyla 121 resmi maça çıkan genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 20 gol atıp 20 de asist yaptı.


XABI ALONSO KARARINI VERDİ

Öte yandan, İspanyol basınında geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, yeni sezon planlamasında Brahim Diaz'a ilk 11'de yer vermeyeceğini oyuncuya açıkça iletti.

Marca'nın haberine göre Diaz, kadro rotasyonunda bulunacak olsa da düzenli forma şansı bulamayacak.

Bu gelişme sonrası yıldız futbolcunun takımdan ayrılabileceği konuşulurken, Real Madrid'in gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu öne sürülüyor.

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