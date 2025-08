Fenerbahçe'de Brahim Diaz sesleri!

"COME TO FENERBAHÇE" OPERASYONU



Fenerbahçeli taraftarlar, bu gelişmelerin ardından 25 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesaplarına yoğun ilgi gösterdi. Diaz'ın son gönderilerine binlerce "Come to Fenerbahçe" yorumları yapılırken, taraftarların bu ilgisi transfer iddialarını daha da alevlendirdi.