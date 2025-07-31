Fenerbahçe'de Brahim Diaz sesleri!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe için, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun ardından ses getirecek bir transfer iddiası geldi. Sarı lacivertli kulübün, Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Brahim Diaz ile ilgilendiği dedikoduları spor kamuoyunda yüksek sesle konuşulmaya başlandı.



"COME TO FENERBAHÇE" OPERASYONU



Fenerbahçeli taraftarlar, bu gelişmelerin ardından 25 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesaplarına yoğun ilgi gösterdi. Diaz'ın son gönderilerine binlerce "Come to Fenerbahçe" yorumları yapılırken, taraftarların bu ilgisi transfer iddialarını daha da alevlendirdi.