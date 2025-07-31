Fenerbahçe'de gözler UEFA listesinde!

Nelson Semedo



2 OYUNCU KURALI



UEFA, Fenerbahçe'nin bildirdiği kadroya 2 isim ekleme yapmasına izin veriyor. UEFA'nın konuyla ilgili maddesi şu şekilde:



"Eleme ve play-off'lar için, kulüp, belirtilen son tarihlerden sonra, yerel olarak yetiştirilmiş oyuncu kotası dikkate alınmak kaydıyla, A listesine 2 oyuncu yerleştirebilir. Bu işlem, ilk maçın oynanacağı günün bir gün öncesinde TSİ 01.00'e kadar tamamlanmalı ve kulübün federasyonu tarafından onaylamalıdır. Yeni bir oyuncunun kaydı, sayının 25'i aşmasına neden olduğu durumda kulüp, listeyi tekrar 25'e indirmelidir."