Trabzonspor - Çaykur Rizspor | CANLI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
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Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan ,Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Draguş, Zubkov, Nwakaeme, Banza.
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Samet, Hoje, Berkay, Alikulov, Zeqiri, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe
FOLCARELLI İLK KEZ 11'DE
Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaştığı mücadelede Tim Jabol Folcarelli sürprizi yaşandı. Ara transferde Ajaccio'dan kadroya dahil edilen Fransız futbolcu ilk kez 11'de forma giydi.
Batista Mendy ise yedek başladı.
NWAKAEME 2 AY SONRA DÖNDÜ
Bordo mavililerin Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, 10 Şubat 2025 tarihinde oynanan Eyüpspor karşılaşmasının ardından ilk defa bir lig mücadelesinde sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke, Edin Vişça'yı Fenerbahçe maçındaki gibi yedek bıraktı.
BATAGOV FORMAYI KAPTI
Milli takımda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Göztepe maçı ve Fenerbahçe derbisini kaçıran Arseniy Batagov, Rizespor karşılaşmasında stoper mevkisindeki yerini aldı. Genç futbolcu, Savic ile birlikte tandemde görev yaptı.
EN FARKLI SKORLAR TRABZONSPOR'DAN
İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyetleri Trabzonspor elde etti. Bordo mavililer, 2015-2016 sezonunda Rizespor'u sahasında 6-0, 2005-2006 sezonunda ise deplasmanda 6-1 mağlup ederek tarihi skorlarla öne çıktı.