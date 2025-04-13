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Trabzonspor - Çaykur Rizspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor. Bu sezon kötü günler geçiren Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Papara Park'ta kozlarını paylaşıyor. Bordo mavili ekip kazanarak geçen hafta yaşadığı Fenerbahçe yenilgisini taraftarına unutturmak amacında. Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 07:09 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 19:13
Trabzonspor - Çaykur Rizspor | CANLI

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

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Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Trabzonspor son maçında Fenerbahçe'ye 4-1 yenildi (AA)Trabzonspor son maçında Fenerbahçe'ye 4-1 yenildi (AA)

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan ,Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Draguş, Zubkov, Nwakaeme, Banza.

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Samet, Hoje, Berkay, Alikulov, Zeqiri, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe

Denis Draguş (AA)Denis Draguş (AA)

FOLCARELLI İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaştığı mücadelede Tim Jabol Folcarelli sürprizi yaşandı. Ara transferde Ajaccio'dan kadroya dahil edilen Fransız futbolcu ilk kez 11'de forma giydi.

Batista Mendy ise yedek başladı.

Oleksandr Zubkov (AA)Oleksandr Zubkov (AA)

NWAKAEME 2 AY SONRA DÖNDÜ

Bordo mavililerin Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, 10 Şubat 2025 tarihinde oynanan Eyüpspor karşılaşmasının ardından ilk defa bir lig mücadelesinde sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Edin Vişça'yı Fenerbahçe maçındaki gibi yedek bıraktı.

Ozan Tufan (AA)Ozan Tufan (AA)

BATAGOV FORMAYI KAPTI

Milli takımda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Göztepe maçı ve Fenerbahçe derbisini kaçıran Arseniy Batagov, Rizespor karşılaşmasında stoper mevkisindeki yerini aldı. Genç futbolcu, Savic ile birlikte tandemde görev yaptı.

Denis Draguş (AA)Denis Draguş (AA)

EN FARKLI SKORLAR TRABZONSPOR'DAN

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyetleri Trabzonspor elde etti. Bordo mavililer, 2015-2016 sezonunda Rizespor'u sahasında 6-0, 2005-2006 sezonunda ise deplasmanda 6-1 mağlup ederek tarihi skorlarla öne çıktı.

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