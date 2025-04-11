Skriniar’dan transfer sözleri!

Fenerbahçe'nin PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Milan Skriniar, Fenerbahçe kariyeri, geleceği ve taraftarlar hakkında FBTV'ye açıklamalarda bulundu.
"GÖSTERDİĞİMİZ REAKSİYON ÖNEMLİYDİ"
"Trabzonspor maçında genel olarak iyi bir performans sergiledik. İlk yarıda da iyi oynadığımızı düşünüyorum fakat şanssız bir gol yedik, bu futbolun bir parçası. Ftbol böyle bir oyun. Bizim için en önemlisi gösterdiğimiz reaksiyondu. Hedefimiz galibiyetti ve bunu başardık."
"Gol sevincimin anlamı, benim büyük kızım Charlotte, çizgi animasyon Moana'yı çok seviyor. Moana filminde bir karakter olan Maui'nin duruşunu gol sevincimde taklit etmek istedim."
"Forma numaramın özel bir anlamı yok. Kariyerimin boyunca bu numarayı giydim ve favori numaram bu. Martin Skrtel de burada bu numarayı giydi ve ben de bu numarayla devam etmek istedim. Tek sebebi bu."
"AİLEM BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
"Ailem benim için çok önemli, bana her zaman destek oluyorlar ve sol kolumu dövmelerimle kızıma adıma adadım. Sağ kolumu da diğer kızıma adamayı düşünüyorum. Daha fazla çocuğum olursa iki bacağım daha var(Gülerek).
"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"
"Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Kendimi ilk geldiğim andan itibaren çok iyi hissediyorum. Mourinho ile buraya gelmeden önce konuştum. Her maç elimden gelenin en iyisini takım için vermeye çalışıyorum. Her zaman daha iyi olabiliriz."
"HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE"
"Bizim için her maç final niteliğinde. Başka bir stratejimiz olmadan sadece kazanmayı düşünmeliyiz. Sivasspor maçını da kazaznmak zorundayız. 8 tane final maçımız var. Bunları oynayıp sezon sonu ne olacağını göreceğiz."
"TARAFTARLARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
"İlk günden beri taraftarların vermiş olduğu desteği hissediyorum. Bunu hissetmek benim için çok önemli. Gerçekten taraftarlar burada inanılmaz. Her maçta takıma en iyi şekilde yardım ediyorlar. Aynı zamanda sosyal medyadan desstek mesajları gönderiyorlar. Bu herkes için çok önemli."
"BAŞKANLA KONUŞACAĞIM"
"Doğru zaman geldiğinde sportif direktör ve başkanımızla geleceğimi konuşacağız. Sezon sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yaapcağım. Zamanı gelince de konuşcağız."