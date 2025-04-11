Skriniar’dan transfer sözleri!

Fenerbahçe'nin PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Milan Skriniar, Fenerbahçe kariyeri, geleceği ve taraftarlar hakkında FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

"GÖSTERDİĞİMİZ REAKSİYON ÖNEMLİYDİ"



"Trabzonspor maçında genel olarak iyi bir performans sergiledik. İlk yarıda da iyi oynadığımızı düşünüyorum fakat şanssız bir gol yedik, bu futbolun bir parçası. Ftbol böyle bir oyun. Bizim için en önemlisi gösterdiğimiz reaksiyondu. Hedefimiz galibiyetti ve bunu başardık."



"Gol sevincimin anlamı, benim büyük kızım Charlotte, çizgi animasyon Moana'yı çok seviyor. Moana filminde bir karakter olan Maui'nin duruşunu gol sevincimde taklit etmek istedim."

"Forma numaramın özel bir anlamı yok. Kariyerimin boyunca bu numarayı giydim ve favori numaram bu. Martin Skrtel de burada bu numarayı giydi ve ben de bu numarayla devam etmek istedim. Tek sebebi bu."