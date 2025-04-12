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Fenerbahçe'den çılgın kadro! Tam 4 transfer

Fenerbahçe, kalan 8 haftada 3 puanlık farkı eritebilir ve sezonu şampiyon tamamlayabilirse 17 senedir hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. İkinci bitirirse de Devler Ligi'ne girebilmek için ön eleme oynayacak. Yönetim, sezon sonu sıralama ne olursa olsun bu hedef için çalışacaklarını ve buna göre bir kadro kuracaklarını teknik ekibe iletti. İşte Fenerbahçe'nin 'özel kadro' için hedeflediği 4 isim...

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 09:12 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 10:26
Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak, 11 yıllık hasrete son vermek istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde gelecek sezon için çalışmalarına da devam ediyor.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

"DEDİĞİM OLDU"

Teknik direktör Jose Mourinho, takımıyla bir toplantı gerçekleştirerek farkın 3 puana indiğine vurgu yaptı.

Portekizli teknik adam, "Futbolun her sonuca açık bir oyun olduğunu her zaman vurguladım. Bugün geldiğimiz noktada bu düşüncemin ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ancak farkın üçe inmesi bize rehavet getirmemeli. Aksine, daha da fazla odaklanmalı, disiplinimizi artırmalı ve geçmişteki hatalardan ders çıkararak kalan maçlara dört elle sarılmalıyız.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

"TARAFTARIMIZ İÇİN"

Hepiniz üst düzey kariyerlere sahip, güçlü ve tecrübeli oyuncularsınız. Bu gücümüzü, sezon boyunca yanımızda olan, iyi günde kötü günde desteğini esirgemeyen taraftarımız için sahaya yansıtmalıyız. Artık önümüzdeki her karşılaşma bir final niteliğinde.

Bu yüzden sadece önümüzdeki maça odaklanacağız. Dışarıdan gelen seslere kulağımızı kapatacağız. Yine üzerimize oyunlar kurulabilir. Ama biz dimdik duracak, mücadelemizi son dakikaya kadar sürdüreceğiz.

Galatasaray karşısında yaşadığımız mağlubiyet, içinizdeki kazanma arzusunu daha da körükledi. Bu tutkuyu sezon sonuna kadar diri tutalım ve hep birlikte şampiyonluğa yürüyelim."

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

2. YARININ LİDERİ

31. haftasına girdiğimiz Süper Lig'de bitime 8 hafta kaldı. İkinci yarılar itibarıyla Fenerbahçe'nin üstünlüğü dikkat çekiyor.

Sezonun ilk yarısını 50 puanla lider tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 8 puan önündeydi. Ancak ikinci devrede ibre Sarı-Lacivertlilerden yana döndü.

Mourinho'nun takımı, oynadığı karşılaşmalardan 26 puan çıkararak önemli bir çıkış yakaladı. Buna karşılık Galatasaray bu süreçte 21 puanda kaldı. Beşiktaş, 10 maçta 18 puan toplarken; Kasımpaşa, Bodrumspor ve Antalyaspor da 11 maç sonunda aynı puana ulaştı.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

DZEKO'YA KANCA

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Edin Dzeko ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

İtalya'dan Fiorentina, 39 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

İTALYA DIŞINDA 2 TAKIM DAHA

Fiorentina'nın Dzeko'nun sözleşme görüşmelerini yakından takip ettiği belirtildi.

Öte yandan Dzeko'ya Fiorentina dışında İtalya'dan iki takımın daha talip olduğu ve Bosnalı golcünün durumunu takip ettikleri belirtildi.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

SZYMANSKI'YE TAKİP

Son 2 sezonda Fenerbahçe formasıyla 100 maça çıkarak önemli bir başarı yakalayan Sebastian Szymanski'yi eski takımı Feyenoord istiyor.

2022-23 sezonunda Feyenoord 'da oynayan ve şampiyonluk kazanan Szymanski, Hollanda kulübünün tekrar gündemine girdi. O dönem Rotterdam ekibinde kiralık oynayan Polonyalı orta sahanın bonservisi Dinamo Moskova'da idi.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

20 MİLYON EURO

Hollanda basınına göre Feyenoord'un sezon sonunda Szymanski için harekete geçeceği aktarıldı. Fenerbahçe'nin ise 20 milyon euro civan bir bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

LIVAKOVIC KARARI

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona yaklaşıyor. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro karşılığında transfer edilen Hırvat kaleciyle yolların ayrılması gündemde.

Yaşadığı sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve bir daha geri alamayan Livakovic'in teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

10 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli yönetim 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin Livakovic için talep ettiği bonservis bedeli de belli oldu. Kulüp, tecrübeli eldivenden en az 10 milyon euro gelir bekliyor.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

4 TRANSFER BİRDEN

Sezon sonunda şampiyonluğa uzanıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosunu da buna göre şekillendirecek.

Sarı lacivertliler bu doğrultuda tam 4 yıldızın transferi için düğmeye bastı.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

SKRINIAR MÜJDESİ

Fenerbahçe, ara transfer de kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın tapusu için girişimlerine hız verecek.

Fransa basınındaki haberlere göre; Paris Saint-Germain, Slovak oyuncusunun yerine Van Dijk'ı düşünüyor. Liverpool ile sözleşmesi bitecek Hollandalı stoper de Fransa ekibine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

10 MİLYON EURO

Sarı-Lacivertliler de Skriniar'ı gözden çıkaran PSG ile masaya oturarak transferi hızlıca bitirmek isteyecek.

Oyuncu için 10 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği iddialar arasında. Skriniar'ın birçok ülkeden talibi var ama yıldız savunmacı Kadıköy'de kalmaya sıcak.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

PERRI HAMLESİ

Livakovic için 10 milyon euro ve üstü tekliflere açık olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Lyon kalecisi Lucas Perri için nabız yokluyor.

Başarılı kaleci ve Fransız ekibiyle anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

27 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Lyon formasıyla 39 maça çıktı ve kalesinde 49 gol gördü.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

FORVETE VLAHOVIC

Juventus'ta teknik direktör Thiago Motta ile yıldızı barışmayan Vlahovic, Motta takımdan gönderilse de Torino ekibinden sezon sonu ayrılma kararı almıştı. Uzun zamandır Fenerbahçe için konuşulan Sırp oyuncunun önceliği İngiltere olsa da Türkiye'ye de soğuk bakmıyor.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

40 MİLYON EURO HAZIR

Fenerbahçe'nin bu transfer için 40 milyon euroluk bir bonservis bedeli hazırladığı ve Vlahovic'in 9-10 milyon euro bandında bir maaşla Sarı-Lacivertliler'e katılabileceği söyleniyor.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

MULLER BOMBASI

Bayern Münih'ten sezon sonu ayrılacak olan Müller'in MLS'e gitme ihtimali konuşulurken oyuncunun Avrupa'da kalma isteğinin transferde belirleyici olabileceği öne sürüldü. 35 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho'nun öncelikleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

YENİ LİDER OLACAK

Dzeko ve Tadic ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de yeni saha liderinin Thomas Mülller olması düşünülüyor. Mourinho'nun Müller isteğinin sebebi, oyuncunun hücumun her yerinde oynayabilecek dinamik bir 10 numara olması.

Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer

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