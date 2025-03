Sergen Yalçın’dan Galatasaray kehaneti

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Yalçın'ın Galatasaray iddiası dikkat çekti.



İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;



"5 MAÇ MI KAYBEDECEK?"



"Acaba sürpriz bir puan kaybı olacak mı? Biz şimdi hiç sürpriz puan kaybını konuşmuyoruz. Galatasaray ne yapacak, 5 maç mı kaybedecek? 29 haftada hiç mağlup olmamış bir takım kalan 9 haftada kaç maç kaybeder. Soru bu, çok basit bir soru."



"HER MAÇI KAZANARAK GİDEMEYECEK"



"Ben puan kaybedecek dedikten sonra 4 veya 6 puan kaybetti zaten. Sona kadar Galatasaray böyle her maçı kazanarak gidemeyecek. O olmayacak. En az 1-2 maçta daha puan kaybedecek. Zaten ben 8-10 puan arası kaybeder dedim. 8 veya 10 puan arası kaybedecek her türlü."



"FENERBAHÇE DE KAYBEDİYOR, SORUN ORADA"



"Önemli olan Fenerbahçe kazanarak gelip, gümbür gümbür, o arayı kapatıp öne geçebilecek mi? Onlar da kaybediyorlar, sorun orada. Ben ikisinin de puan kaybedeceğini düşünüyorum sezon sonuna kadar, buraya yaz."