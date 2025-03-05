Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, bu kez gündeme kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan bir Senegalli futbolcunun mesajıyla geldi.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, bu kez gündeme kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan bir Senegalli futbolcunun mesajıyla geldi.
NİLPERİ ŞAHİNKAYA: SENEGALLİ FUTBOLCU BANA DM'DEN YAZDI
Nilperi Şahinkaya, katıldığı bir programda kendisine gelen bir Fransızca mesajı paylaştı.
"BİZİM ORADA DOĞMUŞSUN"
Şahinkaya, mesajda, "Senegalli bir futbolcu DM'den yazdı; Çok sevindim, sen de bizim orada doğmuşsun. Bizim semtte." ifadelerinin yer aldığı belirtti.
Şahinkaya futbolcunun Türkiye'de oynadığını söylerken kimliğini açıklamadı ancak bu durum, özellikle Süper Lig'de oynayan Senegalli futbolcuların gündeme gelmesine neden oldu. Şahinkaya'nın "Dakar" doğumlu olduğu biliniyor.
OLAĞAN ŞÜPHELİLER; SÜPER LİG'DEKİ SENEGALLİ FUTBOLCULAR
Türkiye Süper Lig'inde birçok Senegalli futbolcu forma giyerken, mesajı yazan ismin kim olduğu merak konusu oldu.
İşte olası adaylar:
Ismail Jakobs (Galatasaray)
Ousseynou Ba (Başakşehir)
Mame Thiam (Eyüpspor)
Alassane Ndao (Konyaspor)
Philippe Keny (Başakşehir)
Lamine Diack (Ankaragücü)
Mamadou Fall (Kasımpaşa)
Badou Ndiaye (Gaziantep FK)
Süper Lig'deki Senegalli futbolcular...