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Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, kendisine sosyal medya üzerinden yazan bir Senegalli futbolcunun mesajını paylaşarak gündeme geldi. Nilperi Şahinkaya'ya "Çok sevindim, sen de bizim orada doğmuşsun. Bizim semtte." yazan futbolcunun kimliği merak edilirken, Süper Lig'de forma giyen Senegalli oyuncular olağan şüpheliler arasında gösterildi. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 14:56 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 15:08
Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

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Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, bu kez gündeme kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan bir Senegalli futbolcunun mesajıyla geldi.

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

NİLPERİ ŞAHİNKAYA: SENEGALLİ FUTBOLCU BANA DM'DEN YAZDI

Nilperi Şahinkaya, katıldığı bir programda kendisine gelen bir Fransızca mesajı paylaştı.

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

"BİZİM ORADA DOĞMUŞSUN"

Şahinkaya, mesajda, "Senegalli bir futbolcu DM'den yazdı; Çok sevindim, sen de bizim orada doğmuşsun. Bizim semtte." ifadelerinin yer aldığı belirtti.

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Şahinkaya futbolcunun Türkiye'de oynadığını söylerken kimliğini açıklamadı ancak bu durum, özellikle Süper Lig'de oynayan Senegalli futbolcuların gündeme gelmesine neden oldu. Şahinkaya'nın "Dakar" doğumlu olduğu biliniyor.

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

OLAĞAN ŞÜPHELİLER; SÜPER LİG'DEKİ SENEGALLİ FUTBOLCULAR

Türkiye Süper Lig'inde birçok Senegalli futbolcu forma giyerken, mesajı yazan ismin kim olduğu merak konusu oldu.

İşte olası adaylar:

Ismail Jakobs (Galatasaray)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Ousseynou Ba (Başakşehir)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Mame Thiam (Eyüpspor)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Alassane Ndao (Konyaspor)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Philippe Keny (Başakşehir)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Lamine Diack (Ankaragücü)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Mamadou Fall (Kasımpaşa)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Badou Ndiaye (Gaziantep FK)

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

Süper Lig'deki Senegalli futbolcular...

Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

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Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler
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