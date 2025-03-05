Nilperi Şahinkaya’ya DM’den yazan Senegalli futbolcu kim: Bizim semtte doğmuşsun! İşte Olağan şüpheliler

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Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, bu kez gündeme kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan bir Senegalli futbolcunun mesajıyla geldi.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA: SENEGALLİ FUTBOLCU BANA DM'DEN YAZDI Nilperi Şahinkaya, katıldığı bir programda kendisine gelen bir Fransızca mesajı paylaştı.