Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak

İtalya - Hollanda arasındaki imzaların atılmasının ardından Alvaro Morata da soluğu İstanbul'da aldı. Planlanandan bir gün gecikmeli olsa da ayak bastığı megakentte büyük bir coşku ile karşılanan İspanyol golcü için de önemli bir karar alındı.

İtalya - Hollanda arasındaki imzaların atılmasının ardından Alvaro Morata da soluğu İstanbul'da aldı. Planlanandan bir gün gecikmeli olsa da ayak bastığı megakentte büyük bir coşku ile karşılanan İspanyol golcü için de önemli bir karar alındı.

"SADECE GALATASARAY OLABİLİRDİ"