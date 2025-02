Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak

"8-9 AY YOK"

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Icardi için yaptığı açıklamada; "Mauro Icardi ile her gün iletişimdeyiz ve bu sakatlıktan dönüş süresi ortalama 8-9 ay. Şu an her şey olması gerektiği gibi." ifadelerini kullandı.