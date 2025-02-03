Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak

MORATA İSTANBUL'DA
İtalya - Hollanda arasındaki imzaların atılmasının ardından Alvaro Morata da soluğu İstanbul'da aldı. Planlanandan bir gün gecikmeli olsa da ayak bastığı megakentte büyük bir coşku ile karşılanan İspanyol golcü için de önemli bir karar alındı.
"SADECE GALATASARAY OLABİLİRDİ"
Havalimanında taraftara üçlü çektiren İspanyol yıldız, "Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum. Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için." şeklinde konuştu.
ÖZEL UÇAKLA GAZİANTEP'E
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız forvet için seferberlik ilan edildi. Gaziantep'teki mücadele öncesinde takıma katılması için her şey yapıldı ve planlandığı gibi Morata şehre indi.
MORATA'NIN MALİYETİ BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Milan Kulübü'ne toplamda 6 milyon Euro geçici transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcuya ise: 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon Euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8 milyon Euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir."
"Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.
Kiralama süresinin uzatılması halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon Euro garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9 milyon Euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.
Satın alma opsiyonun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:
2026-2027 sezonu için 6 milyon Euro, 2027-2028 sezonu için 6 milyon Euro."