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Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer dönemini en iyi şekilde kapatarak yoluna devam etmek istiyor. Çok az bir süresi bulunan Aslan, tercihini yaparak imzaları attırmak ve kadrosunu güçlendirmek amacında. Eksik bölgelerden biri için ise 2 aday birden var. Hangisinin takıma katılacağı merak konusu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 18:00 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 18:00
Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Şampiyonluk yarışını mayıs ayında kupa ile taçlandırmak isteyen Galatasaray'da ara transfere büyük önem veriliyor. Takımın uzun süre yenilmemesine rağmen ortaya koyduğu futbol eleştirilerin hedefi olmuştu.

    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    PUAN FARKI ERİDİ
    Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'nin 8 puan önünde olan Galatasaray, yaşadığı kayıbın ardından farkın 6'ya inmesine engel olamadı. Sarı kırmızılı ekip, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ise Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup ederek rakibine ensesinde olduğunu daha da fazla hissettirdi.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    SERİ AMSTERDAM'DA SONA ERDİ
    UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde mağlup olduğu Young Boys mücadelesinin ardından tam 26 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    MUHTEŞEM BİR DÖNEM
    27 Ağustos'ta oynanan karşılaşmada İsviçre temsilcisine elendikten sonra Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 26 resmi maça çıkan Cimbom, 18 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    TARAFTAR İNANIYOR
    Tarihinde 24 şampiyonluğu bulunan Galatasaray'da 25. kez mutlu sona ulaşmanın hesapları yapılırken diğer yandan taraftar da kaznan taraf olacakları konusunda emin. Maçlarda desteklerini esirgemeyen binlerce taraftar, oyunculara ve teknik heyete katkıda bulunmak adına her şeyi yapıyor.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    OSIMHEN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
    Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, ağları sarsmayı sürdürüyor. Nijeryalı futbolcu en son oynanan Ajax karşılaşmasında da fileleri havalandırdı ve gol sayısını 17'ye yükseltti. 5 de asisti bulunan dev forvet, çıktığı maçtan fazla katkı vermeye devam etti.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    YUNUS AKGÜN DURAKLAMA DÖNEMİNDE
    Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün, son 4 karşılaşmada tabelaya etki edemedi. Ligde Başakşehir karşılaşmasında asist yapan milli futbolcu, 17 Ocak'tan bu yana oynanan Hatayspor, Konyaspor, Dinamo Kiev ve Ajax müsabakalarında sessiz kaldı.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    İLK İMZA AHMED KUTUCU'DAN
    Hücum gücünü artırmak isteyen Galatasaray'ın ilk tercihi Ahmed Kutucu olmuştu. Eyüpspor'da yakaladığı çıkış sonrasında milli takıma kadar yükselen gurbetçi futbolcu için 6 milyon euro ödeneceği KAP'a bildirildi ve imzalar atıldı.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    ICARDI GERİ DÖNDÜ
    Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı açıklanan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'e gitmişti. Tangocu yıldız, planlanan tedavisine devam etmek ve bireysel antrenmanlara başlamak amacıyla İstanbul'a geldi.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    "8-9 AY YOK"
    Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Icardi için yaptığı açıklamada; "Mauro Icardi ile her gün iletişimdeyiz ve bu sakatlıktan dönüş süresi ortalama 8-9 ay. Şu an her şey olması gerektiği gibi." ifadelerini kullandı.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    ARAYIŞ BAŞLADI
    Mauro Icardi ile ilgili bu gelişmenin yaşanmasının ardından golcü arayşlarına başlayan Galatasaray, rotasını İtalya'ya çevirdi. Arnautovic başta olmak üzere pek çok isimle kontakt kuruldu ancak beklenen yanıt gelmedi. Ancak dünyaca ünlü forvet ile el sıkışıldı.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    ROTTERDAM'DAN TRANSFER SÜRECİ BİTİRDİ
    Sarı kırmızılılarda yönetim, Milan'ın golcüsü Alvaro Morata'yı istedi. Ancak kadrosuna takviye yapmadan bu transfere izin vermek istemeyen Milano temsilcisi, Feyenoord'un Meksikalı yıldızı Santiago Gimenez'i renklerine bağladı.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    REKOR BEDELLE GİTTİ
    Feyenoord'un 2022-2023 sezonunda 6 milyon euro ödeyerek CD Cruz Azul'dan transfer ettiği Santiago Gimenez, 32 milyon euro karşılığında Milan'a imza attı. Kulüp tarihinin rekorunu da kıran yıldız golcü, Mats Wieffer'e de ortak oldu. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü de 25 milyon euro ile Luis Sinisterra ile birlikte 2. basmaakta bulunuyor.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    MORATA İSTANBUL'DA
    İtalya - Hollanda arasındaki imzaların atılmasının ardından Alvaro Morata da soluğu İstanbul'da aldı. Planlanandan bir gün gecikmeli olsa da ayak bastığı megakentte büyük bir coşku ile karşılanan İspanyol golcü için de önemli bir karar alındı.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    "SADECE GALATASARAY OLABİLİRDİ"
    Havalimanında taraftara üçlü çektiren İspanyol yıldız, "Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum. Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için." şeklinde konuştu.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    ÖZEL UÇAKLA GAZİANTEP'E
    Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız forvet için seferberlik ilan edildi. Gaziantep'teki mücadele öncesinde takıma katılması için her şey yapıldı ve planlandığı gibi Morata şehre indi.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    MORATA'NIN MALİYETİ BELLİ OLDU
    Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
    "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Milan Kulübü'ne toplamda 6 milyon Euro geçici transfer bedeli ödenecektir.
    Futbolcuya ise: 2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon Euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8 milyon Euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir."
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    "Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresinin 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.
    Kiralama süresinin uzatılması halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3 milyon Euro garanti ücret ödenecektir.
    Ayrıca kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9 milyon Euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.
    Satın alma opsiyonun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:
    2026-2027 sezonu için 6 milyon Euro, 2027-2028 sezonu için 6 milyon Euro."
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    SIRADA SAĞ BEK VAR
    Galatasaray'ın bu sezon transfer ettiği isimlerden biri de Elias Jelert'ti. Danimarkalı sağ bekin beklentilerin çok altında kalması üzerine takviye kararı alındı. İyi bir seçim yapmak isteyen Aslan'ın gündeminde 3 yıldız bulunuyor.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    KYLE WALKER-PETERS BOMBASI
    Cimbom, Premier Lig tecrübesi bulunan isimlerden ilkini Kyle Walker-Peters olarak belirledi. 2020'den bu yana Southampton forması giyen 27 yaşındaki İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Bu sezon 23 karşılaşmada 2 asistlik performans sergiledi.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    HEDEFİ İNGİLTERE'DE KALMAK
    Kontratı haziran ayında bitecek olan Kyle Walker-Peters'in ilk hedefi ise Ada kariyerini sürdürmek. Takımı Southampton'ın son basamakta bulunması ve küme düşmeye çok yakın olması, ayrılığına da kesin gözle bakılmasını sağlıyor. Ancak Galatasaray'ın ilgisinin yeterli olup olmayacağı merak konusu.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    TEKLİF İLETİLDİ
    Yönetim, Jamaika asıllı İngiliz yıldız için kulübüne teklifini iletirken menajeriyle de temas kurdu ve oyuncunun taleplerini sordu. Tescil döneminin bitmeisne kısa süre kala gelişmelerin artık sona erdirilmesi ve olumlu veya olumsuz olarak tamamlanması bekleniyor.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    KIERAN TRIPPIER SICAK BAKMIYOR
    Galatasaray'ın istediği futbolculardan biri de sezon başında Eyüpspor'un da ilgilendiği iddia edilen Kieran Trippier. 34 yaşındaki futbolcunun Ada dışına çıkmaya sıcak bakmaması, geri adım attırdı. Ancak temaslar devam ediyor.
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak

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