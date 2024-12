Serdal Adalı’dan transfer açıklaması! Sergen Yalçın için konuştu

Serdal Adalı : "Hayırlı olsun. Geçtiğimiz dönemde 22 milyon, 15 milyon euro da öyle, toplam 30-35 milyon euro maliyet var. Yapsalar mutlu olacak taraftarımız olurdu. Şu anda hepsinin yüzü düşük. En son maçtan çıktım, bu insanları nasıl mutlu edeceğiz? Torunum var, oğlum maçı seyrettirmemiş. O transferleri yapacağız. Her yerde söylüyorum. Bu konuda mütevazi olmayacağım. Hiç kimsenin aklına gelmeyen oyuncuları gider, alır ve gelirim. Ben bugüne kadar yapabileceklerimi söyledim. Hiçbir zaman hayal de göstermedim. Beşiktaş'ın şu anda bunu yapma lüksü yok. Ben doğruları söyleyeceğim. Takdir genel kurulun."

"Başkan seçilirseniz TFF ile görüşmeleri nasıl yapmak istiyorsunuz? Beşiktaş'ın hakkının iyi korunduğunu düşünüyor musunuz?" Serdal Adalı : "Düşünmüyorum. Sezon başında başlayan Beşiktaş'la ilgili sıkıntılar, hakem hatalarının başladığı zamanlarda mevcut yönetim derdini gidip federasyonla paylaşmak yerine, maçlardan sonra sadece seyircinin gazını almak için açıklamalarla yüzeysel mücadele şekli seçtiler. Onlara önyargı ile gitme durumum yok. Tabii ki sıkıntıları gittiğimde anlatacağım. Çoğu bilir beni. Biz eskiden maçtan sonra çok hakemlerle ilgili açıklamalardan kaçınırdık sonrasında biz yerimizi alırdık federasyonda. Bunun çözülmesi lazım. Sadece bizim sorunumuz değil, diğer takımların da sorunu. Gideceğim tabii ki. İlk ziyaretlerimden biri olacak. Yabancı hakem konusunda, bazı zamanlarda ben kendim Serdal Adalı olarak, "Daha mı iyi olacak?" düşündüğüm zamanlar oldu. Ama 85 milyonluk nüfusa sahip ülkeden yönetecek birini bulamıyorsak bizim ayıbımız olur diye düşünüyorum. Bugünkü görüntüde yerli hakemlerle işi götürmek doğru değil gibi. Olabilir yabancı hakem. VAR'da denendi. Beşiktaş'ın hakkını yedirecek bir karakterim yok. Oralarda daha aktif olmamız gerekiyor." "SAVUNMAMIZI ZAYIFLATIYOR" "Tüm eski başkanları maça davet etme planımız var. Sadece başkanları değil, tüm camianın ileri gelenlerini. Bu parçalanmış görüntüyü nasıl ortadan kaldıracağız, bunun çözümünü bulmamız lazım bir an önce. Bizden kaynaklanan bu bölünmüşlük, maalesef dışarıdan gelen, bizimle uğraşan, bize direkt saldırılarda bizim savunmamızı zayıflatıyor. İlk sene yapılanma var. İkinci seneden itibaren bambaşka bir Beşiktaş izleyecekler. Onun şimdiden taahhüdünü verebilirim. İlk günden beri söylüyorum, 34 yaşındaki bir futbolcuya 30 milyon euro vermeyeceğim, onu herkes bilsin. 2027'ye kadar Beşiktaş'ın işi zor. Verdikleri kontratların çoğu 2027'de bitiyor. Elimizdeki futbolcular da sıradan futbolcular değil, teklif gelebilecek oyuncular. Maliyete bakınca, geçen seneye göre maaşlarda arada 35 milyon euro var. 7-10 milyon euro arası bir ödeme var her ay.

Ahmet Nur Çebi'nin, "Kime oy vereceğim? Fikret Orman, Hasan Arat ve benim dönemim araştırılsın, incelensin. Bunu kim yapacaksa oyumu ona vereceğim." üzerine,



"Bize oy verecek demektir. Beşiktaş'ta hatırladığım 50 sene... Beşiktaş'ın tarihinde, telaffuz etmekte bile... Bazı kelimelerin Beşiktaş'ın yanında anılması kadar geçirdiğimiz kötü bir dönem olmadı. Parayı kaybedebiliriz. Yanlış transfer de yapabiliriz. Hemen çağıracağım, ne teslim alıyorum, neler yapılmış, birilerini suçlamak için yapmayacağım bunu. Bunu hep yaptım ben. Bu geçtiğimiz bir senede, geçtiğimiz aralıktan itibaren harcanan paralar, yapılan transferler, ışıklandırma. Bunların hepsini çok iyi araştıracağım. Başka türlü bu iş düzelmez. Bir kuruş suistimal göreyim, her şeyi kullanacağım. Transferde bir yanlış varsa, bu sene çıkar, gelecek sene çıkar, iki sene sonra çıkar, illa ortaya çıkar. Mutlaka ortaya çıkar. İyi araştırıldığında çıkmıyor diye düşünmeyin. Yurt dışında gerekirse dava açarsak, bu transferde ödenen, arada ödenen menajer paralarını çok net öğrenme şansımız var."



"Camiaya da söylüyorum, bu rakamlarda futbolcuların suçu yok. 12 milyon euro'ya kulüpler arasında anlaşmış, futbolcunun ne suçu var bunda, futbolcuya yüklenmenin ne anlamı var bunda?"



"Artık cevap vermek istemiyorum. Birileri yazıyor söyle diye. Hüseyin Bey'e cevap da vermek istemiyorum. Birileri dürtüp, 'Sen burada bir senedir ikinci başkansın' diye uyarması lazım. İnsanların akıllarıyla dalga mı geçiyorlar? Bir senedir ikinci başkansın, neden bunları yapmadınız?"



"Hasan Arat'ın geçen sene yaptığı yönetimden kendisiyle birlikte 3 kişi var, devamı değil ne? Ben miyim devamı, elbette devamı! Bir sene eşbaşkan şeklinde yönetmiş. "Haberim yok" mantıklı değil."



"Sergen Yalçın ile konuşuyoruz. Hoca, her gün program yapıyor. Programın yarısını Beşiktaş'a ayırıyor. Beşiktaş'a hakim. Konuşuyoruz, yapılanmaya hakim. Pazartesiden itibaren daha ciddi, transferde ne yapacağız falan konuşacağız. Ocakta başlamak isterse, Serdar Hoca ile birlikte daha önce çalıştılar. Sorun olacağını sanmıyorum. Her hoca, kendi yaptığı takımla çalışmak ister. Kendi yapmadığı takımla başarılı olmama endişesi yaşar."