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Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! Sergen Yalçın için konuştu

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı, 29 Aralık'ta gerçekleşecek seçim öncesinde A Spor'da açıklamalarda bulundu. Adalı, Anderson Talisca'dan Sergen Yalçın'a, Hüseyin Yücel'den kulüp yapısına kadar pek çok konuda önemli ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 20:23 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 22:07
Serdal Adalı’dan transfer açıklaması! Sergen Yalçın için konuştu

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    Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Siyah-beyazlı camia, bu tarihi günle birlikte yeni başkanını seçecek.

    Başkan adaylarından Serdal Adalı, A Spor'da yayınlanan "Gündem Özel" programına katılarak hem projelerini hem de Beşiktaş gündemine dair görüşlerini paylaştı.

    Serdal Adalı (AA)Serdal Adalı (AA)

    "ALMAN BİR İSİMLE GÖRÜŞÜYORUZ"

    Yönetimde futbolu özellikle bu arkadaşım yönetecek diye bir ayrım yapmadım. Bu sorunları yeniden yaşamayalım diye yetki konusunu kesin çizgilerle ayırdık. Özellikle kadro mühendisliği ve scouting ekibini programlarla idare edecek bir yabancı bir arkadaşla görüştük, görüşüyoruz, Alman. Hiçbir zaman sahaya inme şansı olmayan, teknik direktör değil arkadaşımız. Daha önce büyük bir kulübün scout ekibinin başındaydı. Kadro mühendisliği konusunda tecrübeli bir arkadaş. İlk başlangıcı onunla yapacağız. Önümüzde yarım sezonluk bir devre var. Hoca belirlenmesi, devrede bütçeye zarar vermeden 2-3 transferi bir an önce yapmamız lazım. İkinci yarıda hem moralimiz düzelsin hem de yukarıya doğru gitmek istiyoruz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Elimizdeki kadroyu gösterecek bir şansımız da olmayacak yoksa.

    Serdal Adalı (DHA)Serdal Adalı (DHA)

    SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

    Sergen Yalçın ile çalışmak istiyorum ama çizdiğimiz çerçevede uyduğu takdirde çalışmak istiyorum. Telefonda konuşuyoruz. Seçimden belki ertesi gün oturacağız. Planı anlatacağım. B planımız tabii ki var. Hem yerli var hem de yabancı var. Geçtiğimiz günlerde yabancı alternatifimiz vardı. Onunla görüştük. Sezon sonuna kadar programı var. Teşekkür ettim ben. Beşiktaş'ın hiçbir zaman bekleme durumu olmaz.

    Serdal Adalı (AA)Serdal Adalı (AA)

    "SERGEN HOCA VE SERDAR HOCA İYİ BİR EKİPLERDİ"

    Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamla niyetimiz var. Gönlüm ister ki ocak ayında Sergen Hoca ile imzalayalım. Bir yandan kadroyu tamamlasın ama görünen o ki biraz mayısta başlama niyeti var. Sergen Hoca ve Serdar Hoca iyi bir ekiplerdi, çok iyi anlaşırlar. Tehlike olacağını sanmıyorum o konuda. Niyetim, seçimden sonra Sergen Hoca ile planı yapmak. Mayıs 15'te başlayacak sözleşmesini yapmak ve yeni takımın planlamasını yapmak. Geçen gün de söyledim, kötü bir dönemin bıraktığı fırsat olacak. Hiç mutlu değilim ama önümüzdeki 6 bizim için bir fırsat. Bu 6 ayı hazırlık dönemi olarak geçirirsek, zamanında transfer yaparız, zamanında kampa gider oyuncular. O yüzden fırsat olarak görüyorum."

    Serdal Adalı (AA)Serdal Adalı (AA)

    "BEŞİKTAŞ'IN RUHUNA YAKIŞIR BİR KADRO..."

    Önümüzde geçen sezondan gelen ödemeler var. Onları yaparken önümüzdeki senenin kadro planlamasını yapacağız. Kadroyu biraz daha gençleştirerek, daha Beşiktaş'ın ruhuna yakışan bir kadro oluşturacağız. İddialı bir takım yaratmaya çalışacağız.

    "TÜRK HOCALARLA İŞLEYECEĞİNE İNANMIYORUM"

    "Sportif direktörlük tanımı Türkiye'de çalışır vaziyette değil maalesef. Bizim öyle bir yapılanmamız yok, olmayacak da. Özellikle Türk hocalarla işleyeceğine inanmıyorum."

    Serdal Adalı (Takvim Foto Arşiv)Serdal Adalı (Takvim Foto Arşiv)

    "BU KADAR KÖTÜ HARCAMA GÖRMEDİM"

    "Bir kulüpte iki başkan olmaz, bir seneyi öyle geçirdik. İki tane sportif direktör olmaz. Altı tane scouting ekibi olmaz. Camia olarak yaşadıklarımızın tek sebebi, çok bölünmüşlük. Bir yönetimde 5 kişinin ayrı scout ekibinin olması normal mi, gördünüz mü hiç? Planlamasız gidişatın sonucu mali açıdan çok ciddi. 3 kez aday oldum, Beşiktaş'ın mali durumunu hiç bu kadar kötü görmedim. Bu kadar kötü para harcama görmedim. Transfere başladınız, çok güzel transferler başladı. Geçen sene camia mutlu oldu ama devamını getirmedikten sonra... Hala sağ bek, sağ açık, sol açık... Bana göre bir santrfor gerekiyor. Kendi ekibime hazırlattığım bir rapor var. Yanlışın nerede olduğu belli.

    "Kadro planlamasını yapacak arkadaşın görevi belli. Ne teknik direktörün ne de diğer profesyonellerin işine karışacak. Brad Friedel ile Samet Aybaba'nın yaşadığı sıkıntıları yaşamayacağız."

    Serdal Adalı (Takvim Foto Arşiv)Serdal Adalı (Takvim Foto Arşiv)

    "BÖYLE AMATÖRCE BİR ŞEY YOK"

    "Adana Demirspor maçından sonra bir açıklama yaptı. "Takım ruhunu kaybetmiş, gereğini yapacağım" diye. Çıkıp özür dilesem mi diye düşündüm, transferleri ben mi yaptım? Futbolcuları, taraftar önüne atmak kadar amatörce bir şey yok. Ben bir daha çalışmam diye düşünebilir ama ben öyle düşünmüyorum. Sezonu bu oyuncularla bitireceğiz."

    İKİ TEKNİK DİREKTÖRE 4.2 MİLYON EURO TAZMİNAT

    "Toplam Santos ile giden hocalara 4.2 milyon euro bir para görünüyor. Friedel hiçbir şey yapmamış. Giden oyunculara ödediğimiz rakam 10 milyon euro. Parayı biz ödüyoruz, başka takımlarda oynuyorlar."

    Serdal Adalı (Takvim Foto Arşiv)Serdal Adalı (Takvim Foto Arşiv)

    "TALISCA YÜZ GÜLDÜRÜRDÜ"

    "Geçen sene inanılmaz vaatler verdiler. Hüseyin Bey'e de söyledim. Devre arasında Muçi ve Musrati'yi almasalar ne olurdu? 22 milyon euro bonservis, 15 milyon euro da maaşları, toplam 37 milyon euro! Gidip Talisca'yı alıp gelselerdi de o maliyete taraftarın yüzü gülseydi"

    "Bize de tecrübe oldu yaşananlar. Yapılan hataları yapmamak için belli bir plan halinde gitmemiz lazım."

    "Adaylığımı açıkladığımda da söyledim. Bizim 1.5 seneye ihtiyacımız var. Önce mali durumu yoluna koymamız lazım. Geçen seçimden bu yana projelerimiz var, onları yapmamız şart. Bugün açıklanan rakamlarla biz 5 kere şampiyon olsak, sportif gelirlerle o borçların ödenme durumu yok."

    "TALISCA HAYIRLI OLSUN"

    "Fenerbahçe ile adı geçiyor şu anda ciddi şekilde"

    Serdal Adalı: "Hayırlı olsun. Geçtiğimiz dönemde 22 milyon, 15 milyon euro da öyle, toplam 30-35 milyon euro maliyet var. Yapsalar mutlu olacak taraftarımız olurdu. Şu anda hepsinin yüzü düşük. En son maçtan çıktım, bu insanları nasıl mutlu edeceğiz? Torunum var, oğlum maçı seyrettirmemiş. O transferleri yapacağız. Her yerde söylüyorum. Bu konuda mütevazi olmayacağım. Hiç kimsenin aklına gelmeyen oyuncuları gider, alır ve gelirim. Ben bugüne kadar yapabileceklerimi söyledim. Hiçbir zaman hayal de göstermedim. Beşiktaş'ın şu anda bunu yapma lüksü yok. Ben doğruları söyleyeceğim. Takdir genel kurulun."

    "75-80 MİLYON EURO LAZIM"

    "1.5 sene içinde lazım olan para, 75-80 milyon euro gibi bir rakam."

    "Borcu, borçla ödemek çözüm değil. Proje üretmemiz lazım ve bu proje hazır. Geçen seçimde de açıkladım. Birinci önceliğimiz o. 200 milyon euro gibi bir gelir. Satışa hazır hale gelmesi bir seneyi bulur. Tüm ruhsat işleri, bütün hazırlıklara başladıktan sonra hemen hemen bir sene diyebilirim."

    "Bankalar Birliği ödemesi 100 milyon euro, 90 milyon küsür."

    "Bu camianın birinci önceliği, tek yumruk haline gelmesi lazım. Diğer rakiplerle makas açılıyor hadisesinin özünde bu yatıyor."

    Serdal Adalı (Takvim Foto Arşiv)Serdal Adalı (Takvim Foto Arşiv)

    "10 MİLYON EURO BAĞIŞLAYACAK"

    "O 10 milyon euro'yu bağışlayacağını ilk günden söyledi. Hüseyin Bey'e o 10 milyon euro'yu sileceğini söyledim, itiraz etmedi."

    "Başkan seçilirseniz TFF ile görüşmeleri nasıl yapmak istiyorsunuz? Beşiktaş'ın hakkının iyi korunduğunu düşünüyor musunuz?"

    Serdal Adalı: "Düşünmüyorum. Sezon başında başlayan Beşiktaş'la ilgili sıkıntılar, hakem hatalarının başladığı zamanlarda mevcut yönetim derdini gidip federasyonla paylaşmak yerine, maçlardan sonra sadece seyircinin gazını almak için açıklamalarla yüzeysel mücadele şekli seçtiler. Onlara önyargı ile gitme durumum yok. Tabii ki sıkıntıları gittiğimde anlatacağım. Çoğu bilir beni. Biz eskiden maçtan sonra çok hakemlerle ilgili açıklamalardan kaçınırdık sonrasında biz yerimizi alırdık federasyonda. Bunun çözülmesi lazım. Sadece bizim sorunumuz değil, diğer takımların da sorunu. Gideceğim tabii ki. İlk ziyaretlerimden biri olacak. Yabancı hakem konusunda, bazı zamanlarda ben kendim Serdal Adalı olarak, "Daha mı iyi olacak?" düşündüğüm zamanlar oldu. Ama 85 milyonluk nüfusa sahip ülkeden yönetecek birini bulamıyorsak bizim ayıbımız olur diye düşünüyorum. Bugünkü görüntüde yerli hakemlerle işi götürmek doğru değil gibi. Olabilir yabancı hakem. VAR'da denendi. Beşiktaş'ın hakkını yedirecek bir karakterim yok. Oralarda daha aktif olmamız gerekiyor."

    "SAVUNMAMIZI ZAYIFLATIYOR"

    "Tüm eski başkanları maça davet etme planımız var. Sadece başkanları değil, tüm camianın ileri gelenlerini. Bu parçalanmış görüntüyü nasıl ortadan kaldıracağız, bunun çözümünü bulmamız lazım bir an önce. Bizden kaynaklanan bu bölünmüşlük, maalesef dışarıdan gelen, bizimle uğraşan, bize direkt saldırılarda bizim savunmamızı zayıflatıyor. İlk sene yapılanma var. İkinci seneden itibaren bambaşka bir Beşiktaş izleyecekler. Onun şimdiden taahhüdünü verebilirim. İlk günden beri söylüyorum, 34 yaşındaki bir futbolcuya 30 milyon euro vermeyeceğim, onu herkes bilsin. 2027'ye kadar Beşiktaş'ın işi zor. Verdikleri kontratların çoğu 2027'de bitiyor. Elimizdeki futbolcular da sıradan futbolcular değil, teklif gelebilecek oyuncular. Maliyete bakınca, geçen seneye göre maaşlarda arada 35 milyon euro var. 7-10 milyon euro arası bir ödeme var her ay.

    Serdal Adalı (Takvim Foto Arşiv)Serdal Adalı (Takvim Foto Arşiv)

    Ahmet Nur Çebi'nin, "Kime oy vereceğim? Fikret Orman, Hasan Arat ve benim dönemim araştırılsın, incelensin. Bunu kim yapacaksa oyumu ona vereceğim." üzerine,

    "Bize oy verecek demektir. Beşiktaş'ta hatırladığım 50 sene... Beşiktaş'ın tarihinde, telaffuz etmekte bile... Bazı kelimelerin Beşiktaş'ın yanında anılması kadar geçirdiğimiz kötü bir dönem olmadı. Parayı kaybedebiliriz. Yanlış transfer de yapabiliriz. Hemen çağıracağım, ne teslim alıyorum, neler yapılmış, birilerini suçlamak için yapmayacağım bunu. Bunu hep yaptım ben. Bu geçtiğimiz bir senede, geçtiğimiz aralıktan itibaren harcanan paralar, yapılan transferler, ışıklandırma. Bunların hepsini çok iyi araştıracağım. Başka türlü bu iş düzelmez. Bir kuruş suistimal göreyim, her şeyi kullanacağım. Transferde bir yanlış varsa, bu sene çıkar, gelecek sene çıkar, iki sene sonra çıkar, illa ortaya çıkar. Mutlaka ortaya çıkar. İyi araştırıldığında çıkmıyor diye düşünmeyin. Yurt dışında gerekirse dava açarsak, bu transferde ödenen, arada ödenen menajer paralarını çok net öğrenme şansımız var."

    "Camiaya da söylüyorum, bu rakamlarda futbolcuların suçu yok. 12 milyon euro'ya kulüpler arasında anlaşmış, futbolcunun ne suçu var bunda, futbolcuya yüklenmenin ne anlamı var bunda?"

    "Artık cevap vermek istemiyorum. Birileri yazıyor söyle diye. Hüseyin Bey'e cevap da vermek istemiyorum. Birileri dürtüp, 'Sen burada bir senedir ikinci başkansın' diye uyarması lazım. İnsanların akıllarıyla dalga mı geçiyorlar? Bir senedir ikinci başkansın, neden bunları yapmadınız?"

    "Hasan Arat'ın geçen sene yaptığı yönetimden kendisiyle birlikte 3 kişi var, devamı değil ne? Ben miyim devamı, elbette devamı! Bir sene eşbaşkan şeklinde yönetmiş. "Haberim yok" mantıklı değil."

    "Sergen Yalçın ile konuşuyoruz. Hoca, her gün program yapıyor. Programın yarısını Beşiktaş'a ayırıyor. Beşiktaş'a hakim. Konuşuyoruz, yapılanmaya hakim. Pazartesiden itibaren daha ciddi, transferde ne yapacağız falan konuşacağız. Ocakta başlamak isterse, Serdar Hoca ile birlikte daha önce çalıştılar. Sorun olacağını sanmıyorum. Her hoca, kendi yaptığı takımla çalışmak ister. Kendi yapmadığı takımla başarılı olmama endişesi yaşar."

    Serdal Adalı (Takvim Foto Arşiv)Serdal Adalı (Takvim Foto Arşiv)

    ALMANYA'DAN GELECEK İSİM

    Serdal Adalı: "Sergen Hoca da tanıdıktan sonra fikir ayrılıkları olacağını sanmıyorum. Sergen Hoca'nın programda yaptıkları, artık biraz Talk Show'a çevirdi. Onunla saha kenarındaki Sergen Yalçın çok farklı."

    "Pazartesi gününden itibaren transfer görüşmesine başlayacağız. Transfer başlayana kadar sonuçlandırmayı düşünüyoruz. Çok da aceleye getirmek istemiyoruz. Şu anda sorunlarımız var. Beşiktaş'ın yeni bir problemle yorulmasına gerek yok. Avrupa'daki Türk çocuklarına bakacağız."

    QUARESMA'YA JÜBİLE

    "Quaresma ile görüşüyorum, dün gece mesaj atmış, "Başarılar diliyorum, yapabileceğim bir şey var mı?" diye. Nisanda veya mayısta jübile yapma düşüncemiz var. Onunla birlikte jübile yapabileceğimiz oyuncular olabilir eskiden hizmet etmiş."

    SEÇİME KATILIM

    "İnşallah 15 bin kişi katılır. 3 seçime girdim ama bu kadar kritik bir seçim ilk defa görüyorum. Mevcut yönetimin devamı diyorum ben artık. Beşiktaş mevcut ellerle bir 6 ay devam ederse anlatılmaz bir kaosun içerisine girer. Bu sene 6 bin tane ilk defa oy kullanacak genç, yeni üyelerimiz var. Özellikle onların geleceklerini umut ediyorum. Gelip, bundan sonraki Beşiktaş'ın nasıl olacağına onlar karar verecek."

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