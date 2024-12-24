Beşiktaş’ın süper yıldızı Ciro Immobile’den itiraf ve transfer sözleri

Beşiktaş adına bu sezonun en flaş transferi olarak İtalya'dan gelen Ciro Immobile, gösterdiği performansla fark yaratmayı başardı. İtalyan golcü uzun süre formasını terlettiği Lazio'dan Beşiktaş'a transferini, yaşadıklarını ve gündemine dair detayları açıkladı. İşte Immobile'nin açıklamaları...
"TEK PİŞMANLIĞIM VEDALŞMAMAK"
"Lazio taraftarları beni delicesine sevdi. Ben de onları aynı şekilde sevdim. Sarri'nin Lazio'dan ayrıldığı dönem gerçekten çok zordu. Aklınız başınızda değilse, bacaklarınız dönmez ve sakatlanırsınız, aynen benim başıma geldiği gibi. Bir dönemin sonuna geldiğimi anladım. Tek pişmanlığım taraftarlarla vedalaşmamış olmak."
"TRANSFER ÖNCESİ KORKUYORDUM"
"Beni İtalya'dan Türkiye'ye götüren yolculuk sırasında olumlu düşüncelerim vardı: Bu yeni macerayla yüzleşmek için hevesliydim, doğru tutumla ayrılmak istiyordum. Aklımda iyi işler yapmak vardı: Değişmem gerektiği gerçeğini seviyordum ama aynı zamanda Lazio'da geçirdiğim sekiz yılın ardından biraz korkuyordum. Ama sonuçta takım değiştiren herkesin sahip olduğu coşkuya sahiptim: Yeniden başlama, yeni hedeflere sahip olma arzusu ve açlığı duyuyordum. Özellikle de ailemi İtalya'da bıraktığım için biraz üzgündüm. Ama Türkiye'de böyle bir etkiye ihtiyacım vardı: İlk maçına çıktım, iki gol attım, maçın en iyi oyuncusu seçildim ve kupayı kaldırdım. Bu bana belli bir güç verdi."