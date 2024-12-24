Beşiktaş’ın süper yıldızı Ciro Immobile’den itiraf ve transfer sözleri

"LAZIO TARAFTARI ZORLUYORDU! BEŞİKTAŞLILAR SAĞIR EDİCİ" "Lazio'nun gök mavisinden siyah beyaza geçiş özeldi. Ama sevdiğimi söylemeliyim: güzel bir forma. Lazio taraftarları beni çılgınca sevdi. Ben de onları aynı şekilde sevdim ama bu sevgi sadece yaptıklarım içindi, hala verebileceklerim için değil ve bu beni biraz zorluyordu. Futbolda iyi oyuncular daha istikrarlı olanlardır, ben hep böyle düşünmüşümdür. Ama şimdi Türkiye'de harika hissediyordum, stadyum beni sarıyordu. Beşiktaş taraftarı gerçekten sağır edici!"

"EĞLENMEYE GELDİM" "Türkiye Ligi iyi bir seviyede, dengeli; geçen yıl bile iki takım sonuna kadar şampiyonluk için savaştı. Buraya sevdiğim şeyi yapmaya devam etmek için geldim; eğlenmek, ama tabii ki sadece kazanırsanız eğlenirsiniz. Daha önceki iki yurt dışı deneyimime kıyasla kesinlikle farklıydım. Sahada da bunu gösteriyorum; şu anda bu açıdan herhangi bir zorluk yaşamıyorum."

"İKİ HESAP YAPIYORUM" "Gelişmek istediğim, herkesten daha fazlasını vermek istediğim gerçeği... Her zaman önce kendim üzerinde çalışmaya çalıştım. Kariyerimi bunun üzerine inşa ettim. Serie A'da 200'den fazla gol attım, Altın Ayakkabı ve Avrupa Şampiyonluğu kazandım. Şimdi hala bir şeyler vermek isteyen bir ruh halindeyim, sonra aklımın başımda olduğu anlarda kendimle ilgili iki hesap yapıyorum, ne kadar çok şey yaptığım, az değil."

"ELEŞTİRİLERE TAKILMADIM" "Futbolda, özellikle de milli takımda, kulüpte olduğundan daha fazla eleştiri var ama ben buna fazla takılmadım. Aslında tam da kendimi eleştirilerden soyutlamayı başardığım için iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdim. Bir forvet olarak Avrupa Şampiyonası kazanan son forvet olduğumu söyleyebilirim."

"KENDİMİ GİRDABIN İÇİNDE BULDUM" "Bir sezonda 20 gol atmak neredeyse kolay ama bunu üst üste 5-6 kez yapmak kolay değil. Bana karşı neredeyse bir şüphecilik vardı. Sarri'nin ayrılışından sonra hem kendim hem de takım için gerçekten zor bir dönemden geçtim. Kaptan olarak beklemediğim sorumluluklar üstlendim, hazır değildim ve her şeyin yolunda gittiği sekiz yılın ardından kendimi benden daha büyük bir girdabın içinde buldum. Aklınız başınızda değilse bacaklarınız dönmez ve yaralanırsınız, aynen benim başıma geldiği gibi. Tüm bunlar Lazio'dan ayrılmaya karar vermeme neden oldu."