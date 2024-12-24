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Beşiktaş'ın süper yıldızı Ciro Immobile'den itiraf ve transfer sözleri

Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş'ın bu sezon başında Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile, SKY Sports'e konuştu. Kısa sürede camianın sevgisini kazanan ve en önemli isimlerden biri olmayı başaran İtalyan golcü, itirafları ve anlattığı pişmanlığı ile gündeme oturdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 17:39 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 17:39
Beşiktaş’ın süper yıldızı Ciro Immobile’den itiraf ve transfer sözleri

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    Beşiktaş adına bu sezonun en flaş transferi olarak İtalya'dan gelen Ciro Immobile, gösterdiği performansla fark yaratmayı başardı. İtalyan golcü uzun süre formasını terlettiği Lazio'dan Beşiktaş'a transferini, yaşadıklarını ve gündemine dair detayları açıkladı. İşte Immobile'nin açıklamaları...

    Beşiktaş’ın süper yıldızı Ciro Immobile’den itiraf ve transfer sözleri

    "TEK PİŞMANLIĞIM VEDALŞMAMAK"

    "Lazio taraftarları beni delicesine sevdi. Ben de onları aynı şekilde sevdim. Sarri'nin Lazio'dan ayrıldığı dönem gerçekten çok zordu. Aklınız başınızda değilse, bacaklarınız dönmez ve sakatlanırsınız, aynen benim başıma geldiği gibi. Bir dönemin sonuna geldiğimi anladım. Tek pişmanlığım taraftarlarla vedalaşmamış olmak."

    Beşiktaş’ın süper yıldızı Ciro Immobile’den itiraf ve transfer sözleri

    "TRANSFER ÖNCESİ KORKUYORDUM"

    "Beni İtalya'dan Türkiye'ye götüren yolculuk sırasında olumlu düşüncelerim vardı: Bu yeni macerayla yüzleşmek için hevesliydim, doğru tutumla ayrılmak istiyordum. Aklımda iyi işler yapmak vardı: Değişmem gerektiği gerçeğini seviyordum ama aynı zamanda Lazio'da geçirdiğim sekiz yılın ardından biraz korkuyordum. Ama sonuçta takım değiştiren herkesin sahip olduğu coşkuya sahiptim: Yeniden başlama, yeni hedeflere sahip olma arzusu ve açlığı duyuyordum. Özellikle de ailemi İtalya'da bıraktığım için biraz üzgündüm. Ama Türkiye'de böyle bir etkiye ihtiyacım vardı: İlk maçına çıktım, iki gol attım, maçın en iyi oyuncusu seçildim ve kupayı kaldırdım. Bu bana belli bir güç verdi."

    Beşiktaş’ın süper yıldızı Ciro Immobile’den itiraf ve transfer sözleri

    "LAZIO TARAFTARI ZORLUYORDU! BEŞİKTAŞLILAR SAĞIR EDİCİ"

    "Lazio'nun gök mavisinden siyah beyaza geçiş özeldi. Ama sevdiğimi söylemeliyim: güzel bir forma. Lazio taraftarları beni çılgınca sevdi. Ben de onları aynı şekilde sevdim ama bu sevgi sadece yaptıklarım içindi, hala verebileceklerim için değil ve bu beni biraz zorluyordu. Futbolda iyi oyuncular daha istikrarlı olanlardır, ben hep böyle düşünmüşümdür. Ama şimdi Türkiye'de harika hissediyordum, stadyum beni sarıyordu. Beşiktaş taraftarı gerçekten sağır edici!"

    Beşiktaş’ın süper yıldızı Ciro Immobile’den itiraf ve transfer sözleri

    "EĞLENMEYE GELDİM"

    "Türkiye Ligi iyi bir seviyede, dengeli; geçen yıl bile iki takım sonuna kadar şampiyonluk için savaştı. Buraya sevdiğim şeyi yapmaya devam etmek için geldim; eğlenmek, ama tabii ki sadece kazanırsanız eğlenirsiniz. Daha önceki iki yurt dışı deneyimime kıyasla kesinlikle farklıydım. Sahada da bunu gösteriyorum; şu anda bu açıdan herhangi bir zorluk yaşamıyorum."

    Beşiktaş’ın süper yıldızı Ciro Immobile’den itiraf ve transfer sözleri

    "İKİ HESAP YAPIYORUM"

    "Gelişmek istediğim, herkesten daha fazlasını vermek istediğim gerçeği... Her zaman önce kendim üzerinde çalışmaya çalıştım. Kariyerimi bunun üzerine inşa ettim. Serie A'da 200'den fazla gol attım, Altın Ayakkabı ve Avrupa Şampiyonluğu kazandım. Şimdi hala bir şeyler vermek isteyen bir ruh halindeyim, sonra aklımın başımda olduğu anlarda kendimle ilgili iki hesap yapıyorum, ne kadar çok şey yaptığım, az değil."

    Beşiktaş’ın süper yıldızı Ciro Immobile’den itiraf ve transfer sözleri

    "ELEŞTİRİLERE TAKILMADIM"

    "Futbolda, özellikle de milli takımda, kulüpte olduğundan daha fazla eleştiri var ama ben buna fazla takılmadım. Aslında tam da kendimi eleştirilerden soyutlamayı başardığım için iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdim. Bir forvet olarak Avrupa Şampiyonası kazanan son forvet olduğumu söyleyebilirim."

    Beşiktaş’ın süper yıldızı Ciro Immobile’den itiraf ve transfer sözleri

    "KENDİMİ GİRDABIN İÇİNDE BULDUM"

    "Bir sezonda 20 gol atmak neredeyse kolay ama bunu üst üste 5-6 kez yapmak kolay değil. Bana karşı neredeyse bir şüphecilik vardı. Sarri'nin ayrılışından sonra hem kendim hem de takım için gerçekten zor bir dönemden geçtim. Kaptan olarak beklemediğim sorumluluklar üstlendim, hazır değildim ve her şeyin yolunda gittiği sekiz yılın ardından kendimi benden daha büyük bir girdabın içinde buldum. Aklınız başınızda değilse bacaklarınız dönmez ve yaralanırsınız, aynen benim başıma geldiği gibi. Tüm bunlar Lazio'dan ayrılmaya karar vermeme neden oldu."

    Beşiktaş’ın süper yıldızı Ciro Immobile’den itiraf ve transfer sözleri

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