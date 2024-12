Süper Lig’de sezonun en flaş isimlerinden biri olan Ahmed Kutucu’dan TAKVİM’e özel açıklamalar!

Ahmed Kutucu'dan TAKVİM'e özel açıklamalar! (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Çalıştığı en iyi hocalardan birinin Arda Turan olduğundan bahseden Ahmed Kutucu, "Arda hocanın üzerimde emeği çok büyük. Tek bana değil bütün takım arkadaşlarıma yardımcı oluyor hocamız. Biz burada aile gibiyiz. Hocamız saha dışında da her zaman yanımızda. Bundan dolayı biz ona her zaman teşekkür ediyoruz. Çalıştığım en iyi hocalarım Arda Turan ve Schalke'de profesyonel senemdeki Domenico Tedesco. Bir de Schalke'deki altyapı hocam Norbert Elgert. Zaten esas patlamayı orada yaptım profesyonel lig için. Bu 3 kişi için çalıştığım en iyi hocalarım diyebilirim" dedi.

G.SARAY'A KARŞI OYNAMAYI KİM İSTEMEZ!

Geçen hafta Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak ses getiren Eyüpspor'da özellikle Ahmed Kutucu'nun cezalı duruma düşmesi çirkin suçlamaları beraberinde getirmişti. Milli futbolcu, kendisiyle ilgili yapılan, "Bilerek kart gördü" suçlamalarına TAKVİM aracılığıyla yanıt verdi.

Ahmed, "Pek bir şey açıklamaya gerek yok aslında. İnsanlar konuşuyor. Kim büyük bir takımın karşısında oynamak istemez. Hangi futbolcu Galatasaray'a karşı rakip olarak oynamak istemez. Takımın Galatasaray karşısında oynadığı oyunu ve maçın skorunu herkes gördü. Ben konuşulanlara aldırmıyorum. Ben sadece saha içinde işimi yapmaya çalışıyorum" yorumunu yaptı.



O DUYGUYU ASLA TARİF EDEMEM

4 yıl sonra yeniden milli formayı giydiğinde çok duygulandığını ifade eden Ahmed Kutucu, "Çok özel bir an. Milli forma her zaman kalbimde. Bu duygu sözlerle tarif edilmeyecek kadar anlamlı bence. Orada olmak her zaman farklı" diye konuştu.