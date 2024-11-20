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Trabzonspor'da mevcut başkan Ertuğrul Doğan listesini divana sundu!

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesinde tekrar aday olan başkan Ertuğrul Doğan'ın listesi, Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na sunuldu. Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul perşembe ve cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Kasım-1 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 17:14 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 17:14
Trabzonspor’da mevcut başkan Ertuğrul Doğan listesini divana sundu!

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Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesinde tekrar aday olan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi, Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na sunuldu.

Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, bazı yöneticilerle Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri'ne gelerek Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'e, 1'i yeni olmak üzere 8 yönetici adayının adının bulunduğu listeyi teslim etti.

Ertuğrul Doğan'ın listesi divana sunuldu!Ertuğrul Doğan'ın listesi divana sunuldu!

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul perşembe ve cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Kasım-1 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacak.

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