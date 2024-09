Spor yazarları Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Trabzonspor , Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıktı Beşiktaş karşısında. Beşiktaş hem takım hem fiziksel anlamda Trabzonspor'dan çok iyi durumda olduğu aşikardı. Karşılaşma 11'e 11 devam etseydi bile Trabzonspor da fiziksel bir düşüş yaşayacaktı ama 13'üncü dakikada Visca kırmızı kart görünce ki bence maçın kırılma anı, işler Bordo Mavililer adına çok zora girdi. Trabzonspor 10 kişi kalmasına rağmen golü buldu fakat bundan sonra nasıl savunma yapacağı çok önemliydi. Merkezden haddinden fazla delindi Trabzonspor. Bu karşılaşmadan önceki söylemlerimde Beşiktaş'ın dar alanda dikine kat edebilen topçu sayısının fazlalığından ve bunun meydana getirebileceği tehlikelerden bahsetmiştim. Özellikle Gedson ve Rafa Silva bu konuda çok iyi sınav verdi. Gayet sabırlı şekilde Trabzonspor'un yayı üzerinde o pas trafiğine devam ettiler ve cezayı da kestiler. Trabzonspor en azından ilk yarı skoru koruyabilseydi, maçın senaryosu daha farklı olabilirdi. Trabzonspor ilk yarıya göre merkezi daha iyi kapattı. Eksik takımlar böyle zamanlarda kanatları daha fazla riske eder, göbekten delinmemek için. O riski aldı Trabzonspor ve Savic önderliğinde mümkün olduğu kadar oyuna havadan iyi müdafaa etti. Bir parantez Uğurcan Çakır 'a. Prime zamanlarından bir kesit sundu bize. Bu alınan 1 puan en çok ona yazar. Çok değerli ve bir o kadar zor kazanılan 1 puandı. Kendi sahanda derbi kaybetmek her takımı demoralize eder. Böylesine zorlu geçen maçtan alınan bu puanı çok kıymetli buluyorum. Trabzonspor'un toparlanması için bir işaret fişeği olmasını umuyorum.

Uğurcan Çakır, 13 isabetli şutun 12'sinde başarılı oldu.

TRABZONSPOR TAKDİR EDİLMELİ - İSKENDER GÜNEN

Şenol Güneş ile yeni bir sayfa açan Trabzonspor için bu maç önemliydi çünkü iki takımın ligdeki sorunları ve oynadıkları oyunlar arasında büyük farklar vardı. Maça Trabzonspor arzulu, coşkulu bir başlangıç yaptı. Önde baskı, rakibi hataya zorlama... Fakat her şey bir anda tersine döndü. Hiç gereği yokken Visca'nın yaptığı anlamsız hareket ve gördüğü kırmızı kart. Doğaldır ki böylesi bir maçta uzun süre 10 kişi kalmak bütün planları altüst etti. Masuaku'nun yaptığı hareket sonucunda kazanılan faul atışı ve Okay ile gelen gol. 1-0'dan sonra oyunda Beşiktaş, üstünlüğü ele aldı. Trabzonspor'u kendi ceza sahası içerisine kadar itti. Orta alanda Okay ve Mendy mükemmel bir oyun ortaya koydu. Uğurcan ise sezon başından beri gösterdiği performansı bu maçta da sürdürdü ve 3 net gol pozisyonunu önleyen isim oldu. Yediği golde hatası yoktu. İkinci yarıda zaman geçtikçe fiziksel anlamda sorunlar öne çıktı. Trabzonspor adına en büyük eksiklik, rakip alanda topa daha fazla sahip olmamaktı ve topu rakibe vermekti. Sonuca bakmaksızın Trabzonspor'un bir takım bütünselliği içerisinde saha içi yardımlaşması gerçekten takdir edilmeli. Çünkü Beşiktaş gibi takıma karşı eğer böylesi bir mücadele gösteriyorsanız kutlamak gerekiyor. Gelelim maçın hakemi Ali Şansalan'a. Visca'ya kırmızı doğru ama karttan sonra tamamen sorunlarla dolu yönetti. Verdiği ya da vermediği fauller öne çıktı. Kötü bir yönetim sergiledi.