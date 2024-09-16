Spor yazarları Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un golünü kaydeden isim oldu.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR KADAR SAVAŞMADI - MURAT ÖZBOSTAN Beşiktaş 2 puan kaybetti, Trabzonspor 1 puan aldı.. Herhalde maçı böyle özetlemek lazım.. Şenol Güneş'in gelişiyle yeni bir sayfa açan bordo-mavili takım tribünlerin de desteğiyle Beşiktaş'ı adeta ısırarak maça başladı.. Ta ki Visca atılana kadar.. İşte sonrası neredeyse uzatmalarla birlikte 90 dakika 10 kişi oynayan Trabzonspor mücadele etti, savaştı ve Uğurcan ile de 1 puanı aldı.. Altın gibi bir puandı bu.. Maç sonu yaşanan coşku da bunun bir göstergesiydi.. 10 kişi kalan rakibi karşısında ise 2 puanı kaybeden Beşiktaş oldu.. Bu fırsatı kaçırmamalıydı.. Bu maçın adamı tabi ki Uğurcan.. Kadere bakın ki geçen sezonun sonu ile birlikte takımdan ayrılmayı düşünen milli kaleci, Trabzonspor'un bu sezonki starı, en büyük transferi oldu.. Trabzonspor 13 transfer yaptı ama Uğurcan gibi bir yıldız alamamış.. Maçı, maçları kurtaracak bir adam.. Yoksa bu takım Avrupa'dan da elenmezdi.. Arkasına büyük bir rüzgâr alan Beşiktaş için bir mola oldu bu maç.. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst daha doğru hamleler yapsa skoru da bulabilirdi.. Oyuncu değişiklikleri işe yaramadı.. Yaramadığı gibi de geriye gitti takım.. Muçi ve Onur'un girişi Beşiktaş'ı olumsuz etkiledi.. Mesela Hollandalı hoca neden Can Keleş'i hiç düşünmüyor.. Eğer maç 11'e 11 oynansaydı ne olurdu? Bu zor bir soru ama.. Sahada daha çok koşan, savaşan ve mücadele eden bir ekip olarak Trabzonspor 3 puanı alabilirdi..

Yoğun mücadeleye sahne olan maç berabere tamamlandı.

BEŞİKTAŞ TEMPOYU YÜKSELTEMEDİ - ALİ GÜLTİKEN Maça iyi başlayan taraf Trabzonspor oldu. Aslında bu karşılaşmada Beşiktaş'ın ne yapabileceği az çok belliydi, esas merak edilen Trabzonspor'un nasıl bir taktikle oynayacağıydı. Fakat Visca'nın oyundan erken atılmış olması, Trabzon adına büyük bir şok oldu. Okay'ın golü, aynı ölçüde Beşiktaş'ta da bir şoka neden oldu. İlk 25 dakikalık bölüm Trabzonspor'un biraz daha ayakta kalıp, baskıyla devam ettiği bir süreç olsa da sonrası tamamen Beşiktaş'ın kontrolüne geçti. Kendi ceza sahası civarında bekleyen özellikle Rafa Silva, Fernandes ve Immobile ile gerçekleştireceği merkez hücumlarına önlem almaya çalıştı. Fernandes'le Beşiktaş eşitliği yakalasa da maçın genelinde düşündüğünü gerçekleştirebildi. Beşiktaş topa çok sahip oldu. Oyun neredeyse Trabzonspor ceza sahasında oynandı. Fakat Beşiktaş istediği ikinci gole bir türlü kavuşamadı. Burada Trabzonspor'un savunmasının, Beşiktaş'ın oyun temposuna karşı sabırlı duruşu belirleyici faktör olsa da başrol performansı Uğurcan'ın kurtarışlarıydı. Maçın sonuna kadar takımının ayakta kalmasındaki en büyük faktör oldu. Beşiktaş'ın Semih ve Muçi ile yaptığı hamleler var ancak istediği ölçüde sonuç ortaya çıkmadı. Bu tür maçları oynarken biraz daha yüksek tempoya geçmek, rakibin dengesini bozmak için önemli. Beşiktaş'ın eksik yaptığı taraf buydu.

Trabzonspor golü duran toptan buldu.

ŞANSALAN KIRMIZIDA HAKLI! - AHMET ÇAKAR Trabzon'da Beşiktaş mı 2 puan kaybetti, yoksa Trabzonspor mu 1 puan aldı? Aslında maçın hemen başındaki kırmızı kart yani Visca'nın atılması oyundaki tüm dengeleri değiştirdi. Fakat dünya futbolunda az görülen bir olay oldu. Visca atıldı, Trabzonspor öne geçti. Ardından da iyi kapandılar, Beşiktaş'a fazla pozisyon vermiyorlar derken Svensson'un yaratıcılığı ile Gedson Fernandes'in golü geldi. İkinci yarı, maçın mutlak hakimi Beşiktaş'tı… Aslında sağdan soldan iyi geldiler ama özellikle Immobile'yi istediği topla buluşturamadılar.



Trabzonsporlu Uğurcan belki de sahanın en iyisiydi. En az 2 net %100'lük golü kurtardı. Sonuçta Beşiktaş kazanabilirdi, kazanamadı. Herhalde Trabzonspor da 77 dakika bir kişi eksik oynadığı maçı 1 puanla tamamladığı için mutludur. Maç çok zordu, sert başladı. Hakem Ali Şansalan, VAR yardımı ile Visca'ya verdiği kırmızı kartta haklı, belki 1-2 ufak hata yaptı ama genel olarak yönetimini çok başarılı buldum.

Şenol Güneş ilk maçından beraberlikle ayrıldı.

İKİ TAKIMA DA HELAL ALİ ŞANSALAN'A 'YUH' OLSUN! - ZEKİ UZUNDURUKAN Yine Ligin en kaliteli futbolunu oynayan Beşiktaş'a karşı 13. dakikada 10 kişi kalmak, gol yemekten daha beter bir senaryoydu Trabzonspor için… Ama o Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun muazzam bir kafa golüyle öne geçmesini de bildi Papara Park'ta… İlk yarım saatte Beşiktaş'ı kalesinden uzak tutan bir Trabzonspor izledik. Sonrasında baskıyı artıran Beşiktaş skoru eşitledi.

İlk yarıda Masuaku'nun Bardhi'nin bileğine bastığı pozisyona kırmızı kart çıkabilirdi. Çok kötü bir yönetim gösteren Ali Şansalan sarı ile geçiştirdi. Banza maç boyunca adeta dayak yedi durdu, Ali Şansalan oralı bile olmadı! Sarı kartı olan Masuaku, Trabzonspor ceza sahasında penaltı almak için Malheiro'ya ayağını takıyor ve kendisini yere atıyor. Ali Şansalan, 2. sarı kartını çıkaramıyor Masuaku'ya! Peki nasıl olacak bu işler! Ey MHK! Ey TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu! Eşitlik, temiz futbol derken, bu işin neresindesiniz! Bakalım Ali Şansalan'a nasıl bir fatura kesilecek? Hep birlikte göreceğiz! Beşiktaş çok güçlü bir takım. Rafa Silva gibi bir futbol profesörüne de sahip. Derbide yine çok büyük oynadı, akıl almaz işler yaptı Rafa Silva!



Ama Trabzonspor'un da saha kenarında bilge bir teknik adamı var: ŞENOL GÜNEŞ! Teknik adamların elinde sihirli değnek yoktur! Ama o isim Şenol Güneş ise sihirli değneği vardır! Zekası ve tecrübesi! Bir teknik adam bu kadar kısa sürede bir takımın çehresini ancak bu kadar değiştirebilir! Dün Trabzonspor'da yardımlaşma üst düzeydeydi. Pas oyunu, hücum oyunu, yardımlaşma muazzamdı. Yana-geriye oyunu, korkak futbolu çöpe atan ve 'Ben Trabzonspor'um' diye haykıran bir bordo-mavili takım vardı sahada! Her oyuncu iki kişilik mücadele etti adeta. Mendy, Eren, Okay da hayatının futbolunu oynadı dün!



Ama saha kenarında Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ı durdurdu. Uğurcan Çakır, jeneriklere geçecek kalitede olağanüstü kurtarışlar yaptı. Şenol Güneş'in 'yürek savaşçıları' şampiyonluğun en güçlü adaylarından Beşiktaş'a karşı olağanüstü bir direnç gösterdi… Beşiktaş'a karşı neredeyse 90 dakika (uzatmalarla) 10 kişi oynayan Trabzonspor, 'Şampiyonluk yarışında bizi hesaba katmayan yanılır' dedi adeta… Tebrikler Beşiktaş! Tebrikler Trabzonspor! Türk futbolunun iki devi, yine bize muhteşem bir maç izletti.