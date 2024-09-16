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Spor yazarları Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Süper Lig'in 5. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma bol pozisyon ve karşılıklı gollerle geçerken 1-1 sona erdi. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirirken Uğurcan Çakır'ın performansına değinildi. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 10:01 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 10:01
Spor yazarları Trabzonspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi!

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DAYANAK - ULAŞ ÖZDEMİR

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıktı Beşiktaş karşısında.
Beşiktaş hem takım hem fiziksel anlamda Trabzonspor'dan çok iyi durumda olduğu aşikardı.
Karşılaşma 11'e 11 devam etseydi bile Trabzonspor da fiziksel bir düşüş yaşayacaktı ama 13'üncü dakikada Visca kırmızı kart görünce ki bence maçın kırılma anı, işler Bordo Mavililer adına çok zora girdi. Trabzonspor 10 kişi kalmasına rağmen golü buldu fakat bundan sonra nasıl savunma yapacağı çok önemliydi. Merkezden haddinden fazla delindi Trabzonspor.
Bu karşılaşmadan önceki söylemlerimde Beşiktaş'ın dar alanda dikine kat edebilen topçu sayısının fazlalığından ve bunun meydana getirebileceği tehlikelerden bahsetmiştim.

Özellikle Gedson ve Rafa Silva bu konuda çok iyi sınav verdi.
Gayet sabırlı şekilde Trabzonspor'un yayı üzerinde o pas trafiğine devam ettiler ve cezayı da kestiler.
Trabzonspor en azından ilk yarı skoru koruyabilseydi, maçın senaryosu daha farklı olabilirdi.
Trabzonspor ilk yarıya göre merkezi daha iyi kapattı. Eksik takımlar böyle zamanlarda kanatları daha fazla riske eder, göbekten delinmemek için. O riski aldı Trabzonspor ve Savic önderliğinde mümkün olduğu kadar oyuna havadan iyi müdafaa etti. Bir parantez Uğurcan Çakır'a. Prime zamanlarından bir kesit sundu bize. Bu alınan 1 puan en çok ona yazar. Çok değerli ve bir o kadar zor kazanılan 1 puandı.
Kendi sahanda derbi kaybetmek her takımı demoralize eder. Böylesine zorlu geçen maçtan alınan bu puanı çok kıymetli buluyorum. Trabzonspor'un toparlanması için bir işaret fişeği olmasını umuyorum.

Uğurcan Çakır, kariyer maçlarından birisini geride bıraktı.Uğurcan Çakır, kariyer maçlarından birisini geride bıraktı.
UĞURCAN'I GEÇEMEDİ - OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş maça biraz tutuk başladı. Bunun sebebi Trabzonspor'un hoca değişikliğine verdiği reaksiyon olarak düşünüyorum. Kırmızı kart ve yediği golden sonra müthiş bir toparlanma oldu.
Enfes paslaşmalarla müthiş bir gol geldi. Gedson attığı golle formunu sürdürdü ancak maçın kahramanı Uğurcan'ı 2. kez geçemediler. Yapılan hücum varyasyonları, gelişitirilen ataklar bir şekilde Uğurcan'dan döndü.
Uğurcan Çakır yerine bugün başka bir kaleci olsaydı maç çok farklı bir sonuçla bitebilirdi.

Beşiktaş adına bir başarIsızlık olduğunu söylemeliyim. 10 kişi kalan bir takıma karşı bu maç kazanılmalıydı. Beşiktaş 2 puan bıraktı. Bu sonuçla galibiyet serisi de sona ermiş oldu. Fakat genele bakarsak ilerdeki Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile dörtlüsü gelecek adına Siyah-Beyazlılar için olumlu sinyaller vadediyor.
Mario'nun da takıma alışmasıyla hücum dörtlüsünün daha etkili olacağını düşünüyorum.
Van Bronckhorst ile iyi bir oyun planı benimseyen Siyah-Beyazlılar'ın ilerleyen maçlarda daha rahat bir şekilde sonuca gideceğini düşünüyorum.

Uğurcan Çakır, 13 isabetli şutun 12'sinde başarılı oldu.Uğurcan Çakır, 13 isabetli şutun 12'sinde başarılı oldu.
TRABZONSPOR TAKDİR EDİLMELİ - İSKENDER GÜNEN

Şenol Güneş ile yeni bir sayfa açan Trabzonspor için bu maç önemliydi çünkü iki takımın ligdeki sorunları ve oynadıkları oyunlar arasında büyük farklar vardı. Maça Trabzonspor arzulu, coşkulu bir başlangıç yaptı. Önde baskı, rakibi hataya zorlama... Fakat her şey bir anda tersine döndü. Hiç gereği yokken Visca'nın yaptığı anlamsız hareket ve gördüğü kırmızı kart. Doğaldır ki böylesi bir maçta uzun süre 10 kişi kalmak bütün planları altüst etti. Masuaku'nun yaptığı hareket sonucunda kazanılan faul atışı ve Okay ile gelen gol. 1-0'dan sonra oyunda Beşiktaş, üstünlüğü ele aldı. Trabzonspor'u kendi ceza sahası içerisine kadar itti. Orta alanda Okay ve Mendy mükemmel bir oyun ortaya koydu. Uğurcan ise sezon başından beri gösterdiği performansı bu maçta da sürdürdü ve 3 net gol pozisyonunu önleyen isim oldu. Yediği golde hatası yoktu. İkinci yarıda zaman geçtikçe fiziksel anlamda sorunlar öne çıktı. Trabzonspor adına en büyük eksiklik, rakip alanda topa daha fazla sahip olmamaktı ve topu rakibe vermekti. Sonuca bakmaksızın Trabzonspor'un bir takım bütünselliği içerisinde saha içi yardımlaşması gerçekten takdir edilmeli. Çünkü Beşiktaş gibi takıma karşı eğer böylesi bir mücadele gösteriyorsanız kutlamak gerekiyor. Gelelim maçın hakemi Ali Şansalan'a. Visca'ya kırmızı doğru ama karttan sonra tamamen sorunlarla dolu yönetti. Verdiği ya da vermediği fauller öne çıktı. Kötü bir yönetim sergiledi.

Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un golünü kaydeden isim oldu.Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un golünü kaydeden isim oldu.
BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR KADAR SAVAŞMADI - MURAT ÖZBOSTAN

Beşiktaş 2 puan kaybetti, Trabzonspor 1 puan aldı.. Herhalde maçı böyle özetlemek lazım.. Şenol Güneş'in gelişiyle yeni bir sayfa açan bordo-mavili takım tribünlerin de desteğiyle Beşiktaş'ı adeta ısırarak maça başladı.. Ta ki Visca atılana kadar.. İşte sonrası neredeyse uzatmalarla birlikte 90 dakika 10 kişi oynayan Trabzonspor mücadele etti, savaştı ve Uğurcan ile de 1 puanı aldı.. Altın gibi bir puandı bu.. Maç sonu yaşanan coşku da bunun bir göstergesiydi.. 10 kişi kalan rakibi karşısında ise 2 puanı kaybeden Beşiktaş oldu.. Bu fırsatı kaçırmamalıydı.. Bu maçın adamı tabi ki Uğurcan.. Kadere bakın ki geçen sezonun sonu ile birlikte takımdan ayrılmayı düşünen milli kaleci, Trabzonspor'un bu sezonki starı, en büyük transferi oldu.. Trabzonspor 13 transfer yaptı ama Uğurcan gibi bir yıldız alamamış.. Maçı, maçları kurtaracak bir adam.. Yoksa bu takım Avrupa'dan da elenmezdi.. Arkasına büyük bir rüzgâr alan Beşiktaş için bir mola oldu bu maç.. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst daha doğru hamleler yapsa skoru da bulabilirdi.. Oyuncu değişiklikleri işe yaramadı.. Yaramadığı gibi de geriye gitti takım.. Muçi ve Onur'un girişi Beşiktaş'ı olumsuz etkiledi.. Mesela Hollandalı hoca neden Can Keleş'i hiç düşünmüyor.. Eğer maç 11'e 11 oynansaydı ne olurdu? Bu zor bir soru ama.. Sahada daha çok koşan, savaşan ve mücadele eden bir ekip olarak Trabzonspor 3 puanı alabilirdi..

Yoğun mücadeleye sahne olan maç berabere tamamlandı.Yoğun mücadeleye sahne olan maç berabere tamamlandı.
BEŞİKTAŞ TEMPOYU YÜKSELTEMEDİ - ALİ GÜLTİKEN

Maça iyi başlayan taraf Trabzonspor oldu. Aslında bu karşılaşmada Beşiktaş'ın ne yapabileceği az çok belliydi, esas merak edilen Trabzonspor'un nasıl bir taktikle oynayacağıydı. Fakat Visca'nın oyundan erken atılmış olması, Trabzon adına büyük bir şok oldu. Okay'ın golü, aynı ölçüde Beşiktaş'ta da bir şoka neden oldu. İlk 25 dakikalık bölüm Trabzonspor'un biraz daha ayakta kalıp, baskıyla devam ettiği bir süreç olsa da sonrası tamamen Beşiktaş'ın kontrolüne geçti. Kendi ceza sahası civarında bekleyen özellikle Rafa Silva, Fernandes ve Immobile ile gerçekleştireceği merkez hücumlarına önlem almaya çalıştı. Fernandes'le Beşiktaş eşitliği yakalasa da maçın genelinde düşündüğünü gerçekleştirebildi. Beşiktaş topa çok sahip oldu. Oyun neredeyse Trabzonspor ceza sahasında oynandı. Fakat Beşiktaş istediği ikinci gole bir türlü kavuşamadı. Burada Trabzonspor'un savunmasının, Beşiktaş'ın oyun temposuna karşı sabırlı duruşu belirleyici faktör olsa da başrol performansı Uğurcan'ın kurtarışlarıydı. Maçın sonuna kadar takımının ayakta kalmasındaki en büyük faktör oldu. Beşiktaş'ın Semih ve Muçi ile yaptığı hamleler var ancak istediği ölçüde sonuç ortaya çıkmadı. Bu tür maçları oynarken biraz daha yüksek tempoya geçmek, rakibin dengesini bozmak için önemli. Beşiktaş'ın eksik yaptığı taraf buydu.

Trabzonspor golü duran toptan buldu.Trabzonspor golü duran toptan buldu.
ŞANSALAN KIRMIZIDA HAKLI! - AHMET ÇAKAR

Trabzon'da Beşiktaş mı 2 puan kaybetti, yoksa Trabzonspor mu 1 puan aldı? Aslında maçın hemen başındaki kırmızı kart yani Visca'nın atılması oyundaki tüm dengeleri değiştirdi. Fakat dünya futbolunda az görülen bir olay oldu. Visca atıldı, Trabzonspor öne geçti. Ardından da iyi kapandılar, Beşiktaş'a fazla pozisyon vermiyorlar derken Svensson'un yaratıcılığı ile Gedson Fernandes'in golü geldi. İkinci yarı, maçın mutlak hakimi Beşiktaş'tı… Aslında sağdan soldan iyi geldiler ama özellikle Immobile'yi istediği topla buluşturamadılar.

Trabzonsporlu Uğurcan belki de sahanın en iyisiydi. En az 2 net %100'lük golü kurtardı. Sonuçta Beşiktaş kazanabilirdi, kazanamadı. Herhalde Trabzonspor da 77 dakika bir kişi eksik oynadığı maçı 1 puanla tamamladığı için mutludur. Maç çok zordu, sert başladı. Hakem Ali Şansalan, VAR yardımı ile Visca'ya verdiği kırmızı kartta haklı, belki 1-2 ufak hata yaptı ama genel olarak yönetimini çok başarılı buldum.

Şenol Güneş ilk maçından beraberlikle ayrıldı.Şenol Güneş ilk maçından beraberlikle ayrıldı.
İKİ TAKIMA DA HELAL ALİ ŞANSALAN'A 'YUH' OLSUN! - ZEKİ UZUNDURUKAN

Yine Ligin en kaliteli futbolunu oynayan Beşiktaş'a karşı 13. dakikada 10 kişi kalmak, gol yemekten daha beter bir senaryoydu Trabzonspor için… Ama o Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun muazzam bir kafa golüyle öne geçmesini de bildi Papara Park'ta… İlk yarım saatte Beşiktaş'ı kalesinden uzak tutan bir Trabzonspor izledik. Sonrasında baskıyı artıran Beşiktaş skoru eşitledi.
İlk yarıda Masuaku'nun Bardhi'nin bileğine bastığı pozisyona kırmızı kart çıkabilirdi. Çok kötü bir yönetim gösteren Ali Şansalan sarı ile geçiştirdi. Banza maç boyunca adeta dayak yedi durdu, Ali Şansalan oralı bile olmadı! Sarı kartı olan Masuaku, Trabzonspor ceza sahasında penaltı almak için Malheiro'ya ayağını takıyor ve kendisini yere atıyor. Ali Şansalan, 2. sarı kartını çıkaramıyor Masuaku'ya! Peki nasıl olacak bu işler! Ey MHK! Ey TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu! Eşitlik, temiz futbol derken, bu işin neresindesiniz! Bakalım Ali Şansalan'a nasıl bir fatura kesilecek? Hep birlikte göreceğiz! Beşiktaş çok güçlü bir takım. Rafa Silva gibi bir futbol profesörüne de sahip. Derbide yine çok büyük oynadı, akıl almaz işler yaptı Rafa Silva!

Ama Trabzonspor'un da saha kenarında bilge bir teknik adamı var: ŞENOL GÜNEŞ! Teknik adamların elinde sihirli değnek yoktur! Ama o isim Şenol Güneş ise sihirli değneği vardır! Zekası ve tecrübesi! Bir teknik adam bu kadar kısa sürede bir takımın çehresini ancak bu kadar değiştirebilir! Dün Trabzonspor'da yardımlaşma üst düzeydeydi. Pas oyunu, hücum oyunu, yardımlaşma muazzamdı. Yana-geriye oyunu, korkak futbolu çöpe atan ve 'Ben Trabzonspor'um' diye haykıran bir bordo-mavili takım vardı sahada! Her oyuncu iki kişilik mücadele etti adeta. Mendy, Eren, Okay da hayatının futbolunu oynadı dün!

Ama saha kenarında Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ı durdurdu. Uğurcan Çakır, jeneriklere geçecek kalitede olağanüstü kurtarışlar yaptı. Şenol Güneş'in 'yürek savaşçıları' şampiyonluğun en güçlü adaylarından Beşiktaş'a karşı olağanüstü bir direnç gösterdi… Beşiktaş'a karşı neredeyse 90 dakika (uzatmalarla) 10 kişi oynayan Trabzonspor, 'Şampiyonluk yarışında bizi hesaba katmayan yanılır' dedi adeta… Tebrikler Beşiktaş! Tebrikler Trabzonspor! Türk futbolunun iki devi, yine bize muhteşem bir maç izletti.

Trabzonspor, ligde çıktığı 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor, ligde çıktığı 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
KIRAN KIRANA - TURGAY DEMİR

Beşiktaş çok üstün oynadı ve çok pozisyon buldu. Bunun ilk nedeni Trabzonspor'un eksik kalması değil, attığı gol. Ligde henüz kazanamamış bir takım, yeni hoca ve yeni futbolcularıyla böyle bir derbide öne geçtiğinde savunmaya ağırlık vermesi normal olur. Yani Trabzonspor eksik kalmasa da attığı golden sonra muhtemelen biraz geri yaslanırdı. Eksik kalmak, baskının şiddetini arttırdı ve dolayısıyla savunmanın direnişini cansiperhane hale getirdi. Beşiktaş bu sezon sahanın her yerini iyi kullanıyor. Aksıyor dediğimiz Svensson büyük maç performansları gerçekten çok iyi. Gedson'un golünde Svensson, aldığı topu Rafa'ya verdi, geri alıp Gedson'a verdi ve harika paslaşmalar sonrası top filelerle buluştu.

Sağ kanatta Rashica durduğunda Svensson yüklendiler vesselam. Soldan bindiren Masuaku etkili olurken yeni transfer Joao Mario saman alevi gibiydi. İyi bir şut attı o kadar. Masuaku iki şut çekti ve başka kimsenin aklına gelmedi on kişiyle kapanan Trabzonspor'a şut çekmek. Bronckhorst Semih ve Muçi'yi oyuna alıp kalabalıklar arasında etkili olmayı hedefledi. Trabzonspor'un golünden sonra maçın sonuna kadar istisnalar hariç değişmeyen bir tablo vardı, Beşiktaş bastırdı, eksik Trabzonspor kapandı ve Uğurcan'ın da çok iyi gününde olması beraberliğin bozulmasına izin vermedi.

Rafa'nın yan ortayı topukla kaleye göndermesi ve o zor topu Uğurcan'ın son anda kurtarması alkışı hak eden hareketlerdi. Sonuç olarak son 20 yıldaki bir çok Beşiktaş maçı gibi kora kor bir mücadele ve iyi bir maç izledik. Beşiktaş'a hiçbir rakibi 11'e 11 bile direnemezken Trabzonspor 10 kişiyle puan almayı başardı. Şenol hoca iyi başladı, tebrikler. Gelelim Ali Şansalan'a. Çok kritik pozisyonlar yoktu, kırmızı kartlık pozisyonu es geçti, VAR'ın uyarısıyla gelen kırmızı kart doğru karardı. Çünkü Visca, Rafa Silva'nın tendonuna basmıştı.

Beşiktaş'ın golünü Gedson kaydetti.Beşiktaş'ın golünü Gedson kaydetti.
BEŞİKTAŞ UĞURCAN'I GEÇEMEDİ - SİNAN VARDAR


Çeşitli spekülasyonlarla tansiyonu hafta içerisinde yükselen, ortamı gerilimli bir hale, değişik bir hüviyete kazandırmak isteyenler bir şekilde emellerine nail oldu. Daha yakın bir zamanda Türkiye Kupası'nda 70 bin kişinin birlikte maç izlediği hiçbir problemin yaşanmadığı ortamda Beşiktaş seyircisi maalesef Trabzon tribünlerinde yerini alamadı. Bu sayede de Trabzonsporlular bütün stadı doldurdular. Şenol Güneş'in de yetiştiği takıma tekrar dönmesi maça değişik hava verdi. Neyse maç çok çekişmeli bir şekilde başladı.

Karşılıklı ataklarla her iki takımın birbirini tarttığı daha oyunun başında Rafa Silva'ya yaptığı kasti hareketle Visca kırmızı kartı gördü. Hemen arkasından Trabzonspor'un duran top organizasyonu ile Okay Yokuşlu durumu 1-0 yapsa da Beşiktaş oyunu bırakmadı.İlk yarının ortalarından itibaren maça hakim oldu. Bir kaç pozisyona girdikten sonra sağ taraftan başlayan harika hücum organizasyonunda Rafa Silva'dan pası alan Svensson'un asistiyle Fernandes durumu eşitledi. 1-1 İlk yarının geri kalan kısımlarında da kısa paslarla kapanan Trabzonspor defansını açmaya çalışan Beşiktaş, ilk kez formayı giyen yeni transferi Joao Mario'nun muhteşem şutuyla ikinci gole yaklaşsa da Oğulcan gerçekten harika bir kurtarışla gole izin vermedi. İkinci yarıda da tamamen Beşiktaş'ın oyuna hakimiyeti ile devam etti. 10 kişi kalan Trabzonspor topu ayağında tutmakta zorlandı. Fakat Trabzonspor kalecisi Uğurcan yine harika kurtarışlar yapmaya devam etti.

Beşiktaş'ın başarılı genç Teknik Direktörü Bronckhorst yine yerinde oyuna müdahale ederek Musrati ve Rashica'nın yerine Semih ve Muçi'yi, Immobile ve Svensson'un yerine Onur ve Hekimoğlu'nu alarak yerinde müdahaleler yaptı. Trabzonspor uzun yıllardır herhalde kendi sahasında, kendi yarı alanına bu kadar mahkûm oynadığı bir maç görülmemiştir. Hatta Uğurcan beraberliğe o kadar razı oldu ki maçın sonlarında vakit geçirmek için elinden geleni yaptı. Fakat Beşiktaş, yüzde 75 topa sahip olma, 518 isabetli pas, 21 isabetli şut çektiği böyle bir maçta kaleci Uğurcan'ı geçemedi ve beraberlikle sahadan ayrıldı.

Süper Lig'in ilk derbisinde puanlar paylaşıldı.Süper Lig'in ilk derbisinde puanlar paylaşıldı.
VAR'A YASLANIYORLAR - MUSTAFA ÇULCU


Trabzonspor da Şenol hoca, Mendy ve Okay'ı yan yana oynatınca oyunun kontrolünü elinde bulundurdu. Çünkü her iki oyuncu da hem iyi kesici hem de topu oyuna iyi sokan oyuncular. Beşiktaş'ı merkezden hücumunu engelleyip kanatlara zorladılar. Yan ortalarda uzun boylu oyuncuları Denswil ve Savic ile hava toplarında hakimiyet sağladılar.

Ancak yerden oyunda bu iki oyuncunun eksiklikleri ortaya çıktı. 508 maçta ilk kez kırmızı kart gören Visca'nın ihracı sayısal dengeyi bozmuş olsa da Trabzonspor oyuna hep ortak oldu. Seyircinin Şenol hocaya desteği olağanüstüydü Kalede Uğurcan devleşti. Beraberlik her iki takım için de iyi sonuç. Hakem Ali Şansalan oyunun ilk 15 dakikasında verdiği vermediği fauller ve kartlarla tepki aldı. Ancak Visca gereksiz ve anlamsızca topla ilerleyen Rafa Silva'nın aşil tendonunun üst bölgesine arkadan basmasında güç transferi, rakibin sağlığını tehlikeye sokan acımasızlık içeren tüm her şey var. Pozisyon net kırmızı. Hakem faulü verdi lakin kart çıkaramadı.

Ülkemizdeki klasik hakem uygulaması olan VAR'a yaslanma burada da tekrarlandı. Bu pozisyonda VAR' ın devreye girmesi asla bir VAR başarısı değildir. Hakem beceriksizliğidir. Çünkü hakemin önü açık birebir pozisyonda gördüğü halde veremedi. Kırmızı kartı kendisi verebilmeliydi. 15. Dakikada Masuaki 'nin rakibi Bardhi'nin ayağının üstüne basması kontrolsüz hareket ve sarı kart doğru. Basma esnasında topuğunun yerde olması acımasızlık ve güç transferi düzeyini düşürüyor. Banza ile Uduokhai eşleşmesinde daha proaktif hakemlik yapabilmeliydi ki 45+3 de yine Banza ya yapılan faul de El -Musrati'ye sarı kart çıkınca gerginlik biraz düştü. Sarı doğruydu. İlk yarıda + 5 dk ya rağmen topun oyunda kalma süresi 23.5 dk olması ülke futbolumuzun temposunun ve hakemlerin ne durumda olduğunu gösteriyor.
Şapkamızı önümüze koyup sorgulanması gereken konu önceliğimiz bu olmalı. 80. dakikada Beşiktaş ın avantajını kesmesi çağdaş hakemlik ve pozitif futbol adına kabul edilemez hataydı. Son dakikalarda Masuaki- Malherio pozisyonunda Beşiktaş penaltı bekledi hakemin devam kararı doğruydu. Travmadan dolayı 6. değişiklikler henüz müsabaka talimatına girmeden yasallaştı Eh artık TFF de bir zahmet konuyu talimata eklesin de tartışmalar bitsin.

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